Wiedersehensausflug in den Schwarzwald

Am Sonntag, 9. Juli, fuhr der Kirchenchor St. Laurentius aus Krauchenwies, unter der Leitung von Regina Herre, früh morgens in den Schwarzwald. Ein Dankeschön für das Durchhaltevermögen während der Corona–Zeit und den Einsatz bei Abschieds– und Begrüßungsgottesdiensten.

Erstes Ziel war die Kirche St. Johannes Baptista in Forbach, auch genannt „Dom im Murgtal“, um dort die Heilige Messe, zelebriert vom ehemaligen Krauchenwieser Pfarrer Markus Moser, mitzugestalten. Im Anschluss beim Umtrunk im Pfarrhaus wurde auf das Wiedersehen angestoßen und der Chor erfuhr Interessantes über den neuen Wirkungskreis.

Gestärkt ging es weiter nach Gernsbach in die Pizzeria „La Piazza“ zum gemeinsamen Mittagessen. Das heiße Wetter trug dort, neben der hervorragenden Küche, zum italienischen Flair bei. Der Verdauungsspaziergang führte durch die neue Heimatstadt, bergauf in die Liebfrauenkirche St. Marien, in der nach der Führung die wunderbare Akustik mit einem Kanon–Gesang getestet wurde.

Nächste Station war Baden–Baden. Von dort ging es mit der Zahnradbahn hinauf auf den Hausberg „Merkur“. Oben angekommen wurde der Aussichtsturm erklommen. Der Lohn, ein beeindruckender Rundblick über den Schwarzwald bis nach Karlsruhe und Frankreich. Auf der Terrasse vom Merkurstüble gab es noch eine Kaffeepause, bevor es mit der Bahn wieder nach unten ging. Pfarrer Moser wurde wieder zurück nach Gernsbach gebracht und mit einem Lied gebührend verabschiedet, bevor der Bus endgültig mit Chor und Gesang die Heimreise antrat.

Zurück in Krauchenwies waren sich alle einig, dass trotz Hitze ein wunderschöner Ausflugstag gelungen war. Am Samstag, 22. Juli treffen sich die aktiven und passiven Chormitglieder zusammen mit den Mitgliedern des Streichorchesters zu einem gemütlichen Gartenfestle, bevor es nach der Mitgestaltung des Patrozinium–Gottesdienstes am Sonntag, 6. August, in die wohlverdiente Sommerpause geht, um im September, erholt und voller Tatendrang, mit den Proben (donnerstags 19.30 Uhr im Pfarrheim) erneut durchzustarten.