Wie der Roboter in der Chirurgie hilft

Diagnose Prostatakrebs? Damit sind betroffene Männer und deren Angehörige plötzlich mit Sorgen und Zweifeln konfrontiert. Zwar helfen ärztlicher Rat, eine fortschrittliche medizinische Versorgung und erfolgsversprechende Krebsbehandlungen. Gut in dieser Situation kann aber auch der Kontakt zu Gleichbetroffenen sein. Für Erfahrungsaustausch über die Krebserkrankung, medizinische Informationen und Nachsorgemaßnahmen veranstaltet der Verein Prostatakrebs Selbsthilfegruppe Bad Saulgau regelmäßig Treffen. Acht mal kamen im Jahr 2023 die Mitglieder und Freunde der Gruppe zusammen, so der Bericht des Gruppenleiters bei der Mitgliederversammlung am 5. März im Café des Klosters Sießen. In der Gemeinschaft gab es Fachvorträge zu Themen der Vorsorge, Untersuchung und Therapiemöglichkeiten. Ein zehnwöchiges Beckenbodentraining fand regen Zuspruch. Höhepunkt war ein Jahresausflug. Man besichtigte die Wallfahrtskirche Steinhausen, ließ sich durchs Federseemuseum führen und lauschte einem heimatkundlichen Vortrag in der Bad Buchauer Schloßklinik. Das Ausflugsziel bot auch Gelegenheit, sich mit der Partnergruppe Prostatakrebs Selbsthilfegruppe Bad Buchau auszutauschen.

Interessantes stellt der Gruppenleiter auch für das Jahr2024 in Aussicht. Bei den kommenden Gruppenabenden, die im Vortragssaal der Waldburg-Zeil Rehaklinik in Bad Saulgau stattfinden, geht es um aktuelle Themen wie „Roboterassistierte Chirurgie in der Urologie“, „Medikamentöse Therapie des Prostatakarzinoms“ und über andere fortschrittliche Anwendungen in der Prostatakrebs-Medizin. Für die Referate konnte die Selbsthilfegruppe kompetente Urologen aus der Region gewinnen. Und dann ist schon wieder Zeit für einen Ausflug. Nach der Sommerpause trifft man sich wieder in der Rehaklinik und in Sießen zu neuen Themen. Eingeladen zu den Veranstaltungen der Prostatakrebs Selbsthilfegruppe Bad Saulgau sind nicht nur Mitglieder, sondern auch Angehörige und sonst interessierte Personen. Kontakt, Themen, Orte und Termine findet man auf deren Homepage www.pkshgbadsaulgau.de.