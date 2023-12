Weihnachtsmarkt der Reha-Klinik Saulgau

In der besinnlichen Vorweihnachtszeit öffnete die Reha-Klinik Saulgau ihre Türen für einen einzigartigen Weihnachtsmarkt, der nicht nur festliche Stimmung, sondern auch großzügige Hilfsbereitschaft verbreitete. Mitarbeiter der Klinik hatten in liebevoller Handarbeit ein breites Spektrum an handwerklichen Köstlichkeiten und Geschenkartikeln geschaffen, die die Patienten, Mitarbeiter und Besucher in eine zauberhafte Welt der Weihnachtsfreuden entführten. Im festlich geschmückten Foyer der Klinik konnten sie zwischen selbstgemachten Dekorationen, handgefertigtem Schmuck, köstlichen Leckereien und vielem mehr stöbern. Die Atmosphäre war geprägt von fröhlichem Lachen, festlicher Musik und weihnachtlichen Düften. Was diesen Weihnachtsmarkt jedoch besonders machte, war das soziale Engagement. Ein Teil der Erlöse, stolze 300 Euro, wurde an die Familie des kürzlich verstorbenen Heiko Ritz gespendet. Die Mitarbeiter wollten nicht nur die Freude der Weihnachtszeit teilen, sondern auch in schwierigen Momenten ihre Solidarität zeigen und dazu beitragen, dass die Familie Ritz in der Weihnachtszeit spürt, dass sie nicht allein und die Gemeinschaft für sie da ist.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.