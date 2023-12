Weihnachtsbäume für die Fidelisschule

Auch in diesem Jahr konnten die Schüler der Berufsvorbereitenden Einrichtung in Sigmaringen (BVE) mit ihrem Lehrer Peter Seimetz und ihrer Lehrerin Silvia Knoll zwei Weihnachtsbäume im städtischen Revier für die Fidelisschule schlagen. Stefan Fischer, städtischer Revierleiter bei der Stadt Sigmaringen begleitete die Aktion und hatte zwei schöne Tannen ausgesucht. In einer Gemeinschaftsaktion wurden die Bäume verladen und schmücken nun den Außenbereich bzw. das Foyer der Schule. Foto: Monika Tilch-Fuchs/Rektorin

