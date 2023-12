Weihnachtsaktion macht Kinderwünsche wahr

Nicht alle Kinder können sich an Weihnachten auf Geschenke freuen. Manche Familien tun sich schwer selbst kleine Wünsche zu erfüllen. Für diese Familien soll der Weihnachtsbaum in der Hauptstelle der Volksbank Bad Saulgau auch in diesem Jahr wieder zum Wunschbaum werden.

Gemeinsam mit dem Caritasverband Biberach-Saulgau startete die Regionalbank die wohltätige Weihnachtsaktion. Nach der überwältigenden Resonanz und den vielen positiven Rückmeldungen der Wunscherfüller, war schnell klar, dass die Aktion wiederholt werden muss. Die Volksbank Bad Saulgau lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich bei der Aktion „Wunschbaum“ zu engagieren. „Unser Ziel ist es, auch Kindern, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, ein kleines Stück Weihnachten zu bescheren,“ so Andrea Hehnle vom Caritasverband.

Gerade in der aktuellen Situation sei es wichtig, solche Projekte zu unterstützen. „Als regional verwurzelte Genossenschaftsbank wollen wir gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Jetzt hoffen wir, dass wieder viele Bürger mitmachen und einen Weihnachtswunsch erfüllen“, so Klaus Thaler, Vorstandsmitglied der Volksbank Bad Saulgau.

Ab dem 4. Dezember hängen insgesamt 50 Sterne mit Wünschen von Kindern aus finanziell benachteiligten Familien aus Bad Saulgau und Teilorten am Weihnachtsbaum. Die Kinder bleiben bei der Aktion anonym, deshalb ist auf dem Wunschstern auch nur das Alter, Geschlecht und der Wunsch des Kindes vermerkt. Bürger oder Firmen, die gerne einen Kinderwunsch bis maximal 25 Euro erfüllen möchten, können sich verbindlich einen Stern vom Baum pflücken, das entsprechende Geschenk kaufen und weihnachtlich verpackt zusammen mit dem Stern bis spätestens 15. Dezember bei der Volksbank Bad Saulgau, Hauptstraße 91 abgeben. Die Geschenke werden dann kurz vor Weihnachten an die Kinder verteilt.