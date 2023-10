Als Einstimmung zum Franziskustag feierte die Schulgemeinschaft am Vorabend in der hauseigenen Kapelle ein beeindruckendes Gebet bei Kerzenlicht ‐ ganz im Sinne der Brüder von Taizé. Die musikalische Gestaltung übernahm eine eigens zu diesem Anlass zusammengekommene Band aus Schülern und Lehrern.

Der eigentliche Franziskustag wurde mit einem Frühstück in den Klassen eingeleitet. Während die Klassenstufe fünf nach einer Meditation zum Sonnengesang ihr Begegnungsfest feierte, arbeiteten die sechsten Klassen ganz praktisch Legenden aus dem Leben des heiligen Franziskus in verschiedenen Kreativ-Workshops auf: Es entstanden Fensterbilder, Tau-Kreuze, es wurde gedichtet und anderes mehr.

Die Klassen sieben und acht machten sich auf den Weg, Kirchen und Kapellen beziehungsweise soziale Einrichtungen in und um Sigmaringen zu besuchen ‐ gemäß dem Auftrag des Franziskus, das Evangelium in die Welt zu tragen und für die Menschen da zu sein.

Für die Klassen neun wurden Workshops in der Schule zum Thema „Gerechte Welt/ Hilfe für Menschen in Grenzsituationen“ angeboten. Hierzu waren 20 Referenten und Referentinnen verschiedener Einrichtungen angereist, die eine breite Facette an Themen anboten: Von der Notfallseelsorge über Vertreter der von der Schule unterstützen Kenia-Projekte bis hin zum Klimacamp Ravensburg. Die Schülerinnen und Schüler waren nicht nur Zuhörer, sondern beschäftigten sich aktiv mit der jeweiligen Thematik.

Die zehnten Klassen besuchten das Kloster Sießen, um sich über das Leben im Kloster und die vielfältigen Aufgaben der Franziskanerinnen zu informieren.

Das Thema der Oberstufe lautete: „Was kostet das Leben? Arm sein in Deutschland“. Arm zu sein ist für viele Menschen im reichen Deutschland Normalität. Jeder hat es schon einmal gehört: „Mit Hartz IV kann man doch gut leben!“ Mitarbeitende der Caritas Sigmaringen haben Workshops durchgeführt, in denen es zu erarbeiten galt, was es wirklich bedeutet, mit dem Bürgergeld monatlich klarzukommen, vor allem, wenn man Familie und Kinder hat.

Um einige Erfahrungen reicher verließen die Schülerinnen und Schüler mittags ihr LIZE nach einem ganz besonderen Schultag.