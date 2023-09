Am 18. Dezember wurde, so lautet die Anklage der Staatsanwaltschaft, die 20-jährige Frau in ihrer Wohnung von ihrem Onkel getötet. Der Angeschuldigte hat die ihm zur Last gelegten Taten bereits bei der polizeilichen Vernehmung, im Gespräch mit einem Sachverständigen in der Untersuchungshaft sowie durch einen vorbereiteten Text, den er von seinem Anwalt am ersten Verhandlungstag vergangene Woche hatte verlesen lassen, komplett eingeräumt.

Er weigert sich aber, im Rahmen der Verhandlung irgendwelche Angaben zum Grund der Tat oder den näheren Umständen, die dazu geführt haben mögen, zu machen.

Daher nimmt sich das Gericht viel Zeit, all diese Dinge durch das genaue Verhör zahlreicher Zeuginnen und Zeugen zu eruieren. Im Rahmen der Verhandlung am Donnerstag drehte sich daher folgerichtig alles darum, wie der Abend vor der Tat, der Abend des 17. Dezember 2022, genau verlaufen sein könnte.

Neun Zeuginnen und Zeugen gehört

Es wurden neun Zeuginnen und Zeugen gehört, die, bis auf eine Ausnahme, den Abend in einem Lokal in Albstadt recht übereinstimmend beschrieben. Auch zum Angeklagten selbst fielen immer wieder dieselben Aussagen.

Als einen Mann mit „zwei Gesichtern“ beschrieb ein Bediensteter des Lokals den Angeklagten. Er habe sehr fröhlich und freundlich sein können, beschrieben ihn sowohl Bedienungen der Lokalität als auch Mitglieder der Inhaberfamilie, auch hilfsbereit sei er gewesen.

Doch wurden auch entgegengesetzte Wesenszüge beschrieben, ungeduldig, leicht aufbrausend und unberechenbar und, so einer der Zeugen, die ihn näher kannten, latent gewaltbereit.

Oft die Spendierhosen an

Zu seiner Nichte, die er laut Anklage dann am 18. Dezember getötet haben soll, habe er ein gutes Verhältnis gehabt, beide seien oft zusammen unterwegs gewesen, manche sprachen gar von einer „Vaterrolle“, die er eingenommen habe.

Meist habe er gezahlt, Getränke und Essen, auch bei Shoppingfahrten nach Reutlingen oder Stuttgart habe, so eine andere Zeugin, wohl sehr oft den Geldbeutel gezückt.

Dafür habe ihm die junge Frau mit Behördengängen und Papierkram geholfen. Auch wurde übereinstimmend mehrfach berichtet, dass er Drogen genommen habe, zur Sprache kamen Kokain und Cannabis.

Nach Hausverkauf viel Geld gehabt

Doch als er sein Haus verkauft habe und dadurch plötzlich Geld gehabt habe, „zuviel Geld“, wie ein Bediensteter des Lokals formulierte, dann habe er sich zum Negativen hin verändert, wohl zusätzlich auch durch den Drogenkonsum. „Geld verdirbt den Charakter“, vervollständigte der Richter einen Satz des Zeugen.

Oft mehrfach am Tag sei der Angeklagte dort gewesen, habe oft 50 Euro oder mehr dort ausgegeben, auch anderen Gästen einen ausgegeben, teils mit Geld geprahlt. Wenn er betrunken gewesen sei, so habe er unangenehm und laut werden können, habe ab und an die Äußerung fallen lassen, er sei Metzger, was wohl als Drohung zu verstehen gewesen sei.

Oft auf die Toilette, um Drogen zu nehmen

Wenn er, wie es oft geschehen sei, kurz in der Toilette verschwunden sei, sei allgemein bekannt gewesen, dass er dort Drogen konsumiert habe. Auch solle er Drogengeschäfte im Umfeld des Lokals getätigt haben, was dann einmal auch dazu führte, dass er kurzzeitig Hausverbot bekam. Doch auch Geburtstage, Weihnachten und Halloweenparties wurden dort gefeiert.

Die schulden mir alle Geld, denen werde ich es allen zeigen, die bringe ich alle um. Zeuge vor Gericht über Aussagen des Angeklagten

Recht übereinstimmend wurde von einem großen Teil der Zeugen auch der Abend vor der Tat in dem Lokal geschildert. Die junge, später getötete Frau sei mit ihrer besten Freundin dort gewesen. Doch statt fröhlich und gesellig sei sie verschlossen gewesen, etwas, so eine der Zeuginnen, sei anders gewesen.

Der Angeklagte, der später hinzugekommen sei, sei jedoch, so formulierte es ein Zeuge, „außer sich gewesen, total voll mit Drogen“. Einen „richtigen Psychoblick“ habe er an dem Tag drauf gehabt, formulierte eine Zeugin ihre Beobachtung, die sich mit den Schilderungen anderer deckten.

„Die bringe ich alle um“

Er habe seiner Nichte etwas ins Ohr geflüstert, wonach diese erblasst sei. Zudem, das berichten ebenfalls mehrere Zeugen unabhängig voneinander, habe er in Richtung der jungen Frau geschimpft und gedroht. Sätze wie „Die schulden mir alle Geld, denen werde ich es allen zeigen, die bringe ich alle um“, seien gefallen.

Der Barmann berichtete, er sei nach Lokalschluss mit dem Angeklagten nachhause gegangen. Dieser habe ihm Abzüge von Fotos einer zurückliegenden Feier zeigen wollen, auf denen eine junge Frau mit einem Gegenstand zu sehen sei, in dem der Angeklagte seinen Geldbeutel erkannt haben wollte.

Der Zeuge habe versucht, ihm klar zu machen, dass dies ein Handy und kein Geldbeutel sei, was der total aufgebrachte Angeklagte aber nicht gelten lassen wollte. In der Verhandlung warf der Angeklagte dem Zeugen dann vor, in Wirklichkeit habe man zusammen Drogen genommen, was der Zeuge vehement verneinte.

Beste Freundin hat andere Erinnerung vom Vorabend als viele andere

Die einzige, die, sehr zur Verwunderung und zum Ärger des vorsitzenden Richters diese von so vielen Zeugen geschilderte Version dieses Abends nicht bestätigte, war die beste Freundin der Getöteten, die laut Aussagen mehrerer Zeugen an dem Abend dabei war, die ganze unangenehme und beängstigende Situation miterlebt habe. Ihrer Schilderung nach sei man nur wesentlich früher und nur sehr kurz in dem Stammlokal gewesen.

An alles andere wollte sich die Zeugin nicht erinnern. Auch nicht, warum laut Handyauswertung 34 Anrufe des Angeklagten auf ihrem Handy waren und was sie in einem Chat mit einem Bekannten mit dem Satz konkret gemeint habe, als sie formulierte, warum der Onkel so reagiert habe und ob ihm denn „jemand was gesagt“ habe.

Selbst nach zweimaliger Unterbrechung, mehrfacher Ermahnung des Richters, die Wahrheit zu sagen und auch nachdem er sie vereidigte - auf Meineid steht eine Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr - blieb sie bei ihrer Version, man sei nur kurz in dem Ebinger Lokal gewesen, dann in ein Balinger Lokal, um von dort in eine Balinger Disco zu wechseln.

Am Freitag findet der fünfte Verhandlungstag statt.