Wanderfüchse waren wieder unterwegs

Die Wanderung der wanderlustigen „Alten Füchse“, der Wanderfüchse, fand im Oktober getreu dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung“ statt. Wohl gerüstet starteten die Wanderfüchse pünktlich vom Fuchsbau in der Schwarzadlerstraße in Richtung Windrad oberhalb von Blochingen. Die Wanderfüchse fanden sich in den Wolken wieder und konnten das Windrad nicht ausmachen. Im Wald angekommen fanden die Wanderfüchse gefallen an dieser herbstlichen Stimmung, mal mehr, mal weniger Wolken gaben die Baumschatten frei. Je weiter sich der Weg vom Donautal entfernte, verbesserten sich die Sichtverhältnisse. Es gab einen freien Blick auf den Dollhof. Am Grab der unbekannten Soldaten hielten die Wanderfüchse inne. Zurück durch die Wolken ging es zur Einkehr im Greutle in Blochingen. Bei guter Stimmung und lebendigen Gesprächen endete dieser wunderschöne Wandertag.

