Wanderfüchse im November

In jedem Monat an einem Freitag um 10 Uhr treffen sich die Wanderfüchse vor dem Fuchsbau in der Schwarzadlerstraße in Mengen. So auch am Freitag, 17. November, um 10 Uhr. Die Wanderfüchse waren bei der Schlachtplatte in „Roten Haus“ in Andelfingen am Vortag, dem Donnerstag, 16. November, auch dabei und versuchten die Wetterprognosen zu deuten. Als Ergebnis dieser Deutungsversuche stand am Freitagmorgen nur eine kleine Gruppe vor dem Fuchsbau. Die kleine Gruppe ging eine Route, die wetterbedingt angepasst werden konnte. Sie startete vom Parkplatz des Schützenvereins Ennetach und zog an den Harthöfen vorbei und oberhalb von Hipfelsberg in Richtung Rechberg. Über das Fronholz war der Rückweg vorgesehen. Oberhalb von Zielfingen musste bei der wunderbaren Aussicht am Rastplatz unbedingt eine Pause eingelegt werden. Bei gutem Wanderwetter, guten vielseitigen Gesprächsthemen kam, von den Wanderfüchsen fast unbemerkt, eine sehr große Strecke zustande. Die Einkehr im Restaurant Cockpit am Flugplatz rundete diesen wunderschönen Ausflugstag der Wanderfüchse ab.

