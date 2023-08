Waldlehrpfad in Scheer wurde umbenannt

Der Gemeinderat war sich nach kurzer Beratung einig, dass unser Waldlehrpfad in der Mengener Au posthumen Hans Lindner gewidmet werden soll. Die Widmung fand am Sonntag, 13. August, nach der Grenzsteinwanderung des Schwäbischen Albvereins OG Scheer statt. In einer kurzen Ansprache erwähnte Bürgermeister Lothar Fischer die Verdienste von Hans Lindner und seinen unermüdlichen Einsatz im Bereich des Schwäbischen Albvereins und für unsere Heimat. Über Jahrzehnte hatte Hans Lindner quasi alle Funktionen und Positionen der Ortsgruppe ausgeübt, teilweise auch zwei und drei Funktionen parallel. Zum Andenken wurde am Zugang des Waldlehrpfades eine Tafel angebracht, welche an sein Engagement und im Besonderen für die Unterhaltung und Pflege des Waldlehrpfades erinnert, welcher ihm immer ganz besonders am Herzen lag.

Die Tafel hat folgende Inschrift: „Hans–Lindner–Waldlehrpfad Zum Gedenken an den langjährigen Vorsitzenden, Naturschutz–, Kultur–, Wegwart und Chronisten Hans Lindner aus Scheer in dankbarer Erinnerung für seine Lebensleistung beim Schwäbischen Albverein und für sein herausragendes Engagement für unsere Heimat“.