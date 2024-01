Willibald Recyclingtechnik ehrt treue Mitarbeiter

Die Firma J. Willibald, Hersteller von mobilen Zerkleinerungsmaschinen, Siebanlagen und Kompost-Umsetzern, konnte zum Jahresende langjährige Mitarbeiter für ihre treuen Dienste für das Unternehmen ehren. Das teilt das Unternehmen mit.

Im Rahmen der Willibald-Jahresabschlussfeier habe die Geschäftsleitung vier Jubilare persönlich für ihre langjährige Treue und Verbundenheit zum Unternehmen geehrt. Josef und Alexander Willibald sowie der Personalleiter Jürgen Nadi überreichten persönlich Glückwünsche, IHK-Urkunden und Präsente an die verdienten Mitarbeiter.

Michael Seifried, aus dem Vertrieb beziehungsweise Marketing, und Fabian Weber, zuständig für die Maschinensteuerung, gehören dem Maschinenbauunternehmen jeweils seit zehn Jahren an. Bereits vor 20 Jahren begann Konrad Blender seine Tätigkeit in der Reparatur, heute ist er in der Maschinenmontage beschäftigt. Auch Franz Jakob arbeitet seit 20 Jahren als Leiter der Informationstechnologie bei Willibald. Und auch Alexander Willibald ist schon 25 Jahre an Bord des Unternehmens. Als Geschäftsführer und Firmenlenker sei er maßgebend für den Unternehmenserfolg und die Firmenentwicklung verantwortlich.

Bei einem persönlichen Rückblick zu jedem einzelnen Jubilar betonte Geschäftsführer Alexander Willibald zusammenfassend die Wichtigkeit von langjährigen Mitarbeitern als tragende Stützen im Unternehmen, welche einen großen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten