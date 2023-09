Schwäbisches Kabarett mit Markus Zipperle

Im Dorfgemeinschaftshaus Walbertseiler findet am Montag, 2. Oktober, ein schwäbisches Kabarett statt.

Die schwäbische Saugosch, Markus Zipperle, hat sich ein Jahr auf die Suche nach verlorenen Witzen gemacht. Er reiste in die Vergangenheit, flog als letzter Mohikaner über das Kuckucksnest, nahm sein Breakfast bei Tiffany’s, bereiste Casablanca, manche mögen’s heiß und beobachtete erbarmungslos von seinem Fenster zum Hof das Schweigen der Lämmer. Jetzt ist er zurück in die Zukunft und hat alte Schätze neu aufpoliert, aber auch Antworten auf wirklich wichtige Fragen wie „worom ko a Mauldasch et schwätza?“

Einlass ist um 19 Uhr, Beginn eine Stunde später. Tickets kosten an der Abendkasse 17 Euro, im Vorverkauf bei Lebensmittel Diener oder per Mail an [email protected] 16 Euro.