Bolstern Aktiv hatte die Mitbürgerinnen und Mitbürger zu einem Wald- und Dorfputztag rund um Bolstern aufgerufen. Groß war die Resonanz, so dass sich am Samstag, 16. März fleissige Müllsammler in mehreren Teams auf den Weg machten, um all das einzusammeln, was Zeitgenossen gedankenlos oder vorsätzlich in der freien Natur entsorgen. Und das war Vieles. Flaschen und ToGo-Becher sind dabei noch die lässlichen Sünden, denn es ist mehr als ärgerlich, dass alles, was eigentlich kostenlos per Mülleimer entsorgt werden kann, einfach im Straßengraben oder im Wald landet. Ganz verwerflich: entsorgte Autoreifen, Teppichbodenreste und Farbeimer. Mehrere große Müllhaufen waren (leider) der bemerkenswerte Erfolg dieser Gemeinschaftsaktion. Für die zahlreichen Kinder, die sich beteiligt hatten, ein treffender Anschauungsunterricht wie leichtfertig die Erwachsenenwelt mit der Natur und den Ressourcen umgeht. Für die fleissigen Helfer gab es zum Abschluss noch Habhaftes auf dem Dorfplatz als Dankeschön für dieses vorbildliche Gemeinschaftswerk.

