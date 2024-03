Wahlen, Ehrungen und Jubiläum stehen im Fokus

Am 23. März hielt der Schwäbische Albverein Ortsgruppe Friedberg im Wanderheim seine Jahreshauptversammlung ab. Der Sprecher des Vorstandsteams Karl Widmann konnte dazu die Mitglieder und Gäste begrüßen. Neben den üblichen Regularien standen das kommende Jubiläum „50 Jahre Wanderheim“, Projekte 2024, Wahlen und Ehrungen im Mittelpunkt.

Rückblick des Schriftführers Martin Mattes, Schatzmeisters Andreas Öhler, Sprecher des Arbeitsausschusses Daniel Schneider, Karl Widmann für den Hüttenbetrieb und Wanderwart Ewald Frauenhoffer wurde deutlich, wie vielfältig und engagiert die Arbeit angegangen wurde. Zahlreiche Projekte konnten abgearbeitet werden. Die Renovierung der Schlafräume, die Instandsetzung von Spielgeräten und vor allem den Einbau einer neuen Küche, die durch eine großzügige Spende möglich wurde, sind Beispiele dafür. Die Investitionen in 2024 dienen der Steigerung der Energieeffizienz. Neue Heizung mit Umstellung auf Gastherme, Solarthermieanlage, modernes Beleuchtungskonzept innen und außen, sind die Projekte. „Das Haus, der Platz und das Spielgelände erfordern viel Arbeit, was vom einsatzfreudigen Team engagiert angegangen wird“, so ein dankbarer Karl Widmann.

Der Maitreff 2024 steht am 1. Mai ganz im Zeichen des Jubiläums „50 Jahre Wanderheim“. Um witterungsunabhängig zu sei, wird dafür auf dem Wanderheimgelände ein Festzelt aufgestellt. Über die Geschichte der Ortsgruppe und des Wanderheims informiert eine Fotoausstellung im Wanderheim.

Vom guten Geist in der Führung der Ortsgruppe zeugten die anstehenden Wahlen. Alle bisherigen Mitglieder im Vorstandsteam und Ausschuss stellten sich zur Wiederwahl und wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neu im Ausschuss arbeiten zukünftig Alexandra Acker, Saskia Frauenhoffer und Andrea Plöderer mit.

Beinahe eine Familienstory waren die anstehenden Ehrungen. Für 40 Jahre wurden Günter Klein und Karl Widmann ausgezeichnet. Ebenfalls 40 Jahre dabei ist Erika Grunau, die wohl Vorbild innerhalb der Familie ist, denn ihre Tochter Evi Uhl, wie auch die Enkel Armin und Thomas Uhl wurden für 25 Jahre geehrt und mit der Urkunde des Schwäbischen Albvereins ausgezeichnet.

Mit viel Vorfreude auf das Jubiläum fand die Versammlung ihr Ende.