Vorweihnachtliche Tradition wiederbelebt

Endlich konnte an die alte Tradition im Städtischen Altenpflegeheim St. Elisabeth angeknüpft und am 2. Adventssonntag das „Weihnachtsmärktle“ wieder geöffnet werden. Alles war vorbereitet und ab 14 Uhr warteten viele Überraschungen auf die Bewohner*innen, deren Angehörige und Besucher aus der Region. Es wurde eine Vielfalt von Aktivitäten und kulinarischen Genüssen angeboten, welche die Herzen aller Anwesenden höherschlagen ließen. Sei es der verlockende Duft von frisch gebackenen Waffeln am Waffelstand, das reichhaltige Angebot von Kaffee und Kuchen im Foyer oder im Garten die Würste vom Grill sowie den Glühwein und Punsch, um die winterliche Kälte zu verdrängen. Beim gemütlichen Beisammensein wurde man durch stimmungsvolle musikalische Darbietungen unterhalten und es wurden kräftig Adventslieder gesungen. Ein weiterer Höhepunkt war die Tombola mit tollen Preisen, welche von regionalen Unternehmen großzügig gespendet wurden. Da jedes Los gewann, gab es nur glückliche Gewinner.

Ein herzliches Dankeschön an alle Unternehmen, die unsere Tombola unterstützt haben, sowie an alle Helfer*innen, die das „Weihnachtsmärktle“ zu einem unvergessenen Erlebnis machten.