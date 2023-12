Vorweihnachtliche Stimmung am Walter Knoll Schulverbund

„Einfach nur schön!“, so die einhellige Meinung der Besucher und Organisatoren zum diesjährigen Weihnachtsmarkt des Walter Knoll Schulverbundes.

Mittlerweile zur schönen Tradition geworden, läutete die Bläserklasse R 6c unter der Leitung von Martina Barczyk das vorweihnachtliche Event am Nachmittag musikalisch ein. In der sich anschließenden Begrüßungsrede betonte Rektor Armin Masczyk, dass sich die Qualität einer Schule auch in der Art und Weise ihres Feierns widerspiegele und bat die Gäste in dem Zusammenhang, sich durch einen entsprechenden Test von dieser Qualität zu überzeugen. Dieser Test dürfte positiv ausgefallen sein, wie es sich anhand der Resonanz feststellen ließ.

Dazu beigetragen haben die Musikerinnen und Musiker der Bläserklasse und des Schulorchesters, die Schülerinnen und Schüler mit ihren vielfältigen Angeboten an den sehr schön dekorierten Ständen, die Eltern und natürlich auch die Lehrkräfte und Hausmeister, ohne deren Unterstützung so etwas nicht möglich wäre.

Die Angebote der Klassen reichten von Adventskränzen über Selbstgebasteltes bis hin zu einer reichen kulinarischen Auswahl, sodass alle Besucher etwas für sich entdecken und die wunderschöne Atmosphäre genießen konnten. Wer es etwas ruhiger mochte, konnte sich im Schulgebäude Märchen vorlesen lassen. Daran hatten nicht nur die Kleinen Freude.

Erfreulicherweise zog der Weihnachtsmarkt auch Gäste an, die nichts mit der Schule zu tun haben und einfach nur diesen schönen vorweihnachtlichen Höhepunkt mitnehmen wollten. Aber auch viele ehemalige Schülerinnen und Schüler nutzten diese Gelegenheit zum Besuch ihrer alten Schule.

Nach drei Stunden, begleitet von kräftigem Schneefall, ging ein wunderschöner Abend mit vielen besinnlichen Momenten zu Ende.