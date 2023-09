Vortrag von Mario Rilli DRK Herbertingen

Zum Vespernachmittag im September vom VdK OV Herbertingen kamen sehr viele Mitglieder und Gäste. Vom OV Hohentengen besuchte uns die Vorsitzende Sabine Muffler mit Mann, was uns sehr freute. Nach der Begrüßung von der Vorsitzenden Annette Binder hatte Mario Rilli vom DRK Herbertingen einen sehr interessanten Vortrag über die frühe Erkennung eines Herzinfarktes oder Schlaganfalls. Wie reagiert man, wenn der Partner oder Angehörige Anzeichen dafür haben? Was ist zu tun? Wo und wie hole ich Hilfe? Viele Fragen wurden in der anschließenden lebhaften Diskussion beantwortet.

Vom Felder-Team sehr gut bewirtet, das Zopfbrot auf den Tischen, die Vesper, alles, was vom VdK OV Herbertingen spendiert wurde, ließen wir uns schmecken. Gute Gespräche, Freude am Zusammensein, so wurde es ein erfolgreicher Nachmittag.