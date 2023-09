Vorstellung der Wirtschaftsoberschule Riedlingen

Kann man nach Absolvieren einer Berufsausbildung seinen Horizont erweitern, gar einen weiteren Bildungsweg einschlagen und sich möglicherweise im Fachbereich Wirtschaft neu orientieren? Steht den Absolventinnen und Absolventen die Möglichkeit offen, auf ein Studium hinzuarbeiten?

Diese und weitere Fragen konnten am 27. September Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen der Berufsschule W3KE (Einzelhandel), W3KI (Industrie) und W3BK (Bank) stellen und von der schulartverantwortlichen Lehrkraft Jens Boss sowie dem Schulleiter der Beruflichen Schule Riedlingen Matthias Kniese beantworten lassen.

Herr Boss stellte den Schülerinnen und Schülern Gelegenheiten vor, an der Wirtschaftsoberschule Riedlingen in zwei Jahren die Allgemeine Hochschulreife oder in einem Jahr die Fachhochschulreife zu erwerben. Im Zuge dessen informierte er sowohl über die konkreten Zugangsvoraussetzungen als auch über das an die Wirtschaftsoberschule angegliederte Wohnheim sowie die Finanzierung dieser schulischen Höherqualifizierung. Im Anschluss an den Vortrag konnten die angehenden Einzelhändler, Industrie- und Bankkaufleute im Dialog mit Matthias Kniese und Jens Boss weitere Fragestellungen erörtern.