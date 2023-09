Vorstellung der Wirtschaftsoberschule Riedlingen

Wie geht es weiter nach der erreichten Fachhochschulreife? Ist es möglich, die Allgemeine Hochschulreife auf einem weiteren schulischen Weg zu erlangen? Am 15. September konnten die Abschlussklassen der zur Fachhochschulreife führenden Berufskollegs ihre berufliche und/oder schulische Orientierung im Rahmen einer Informationsveranstaltung an der Ludwig-Erhard-Schule Sigmaringen aktualisieren und sich somit eine weitere Zukunftsperspektive aufzeigen lassen.

Schulleiter Matthias Kniese von der Beruflichen Schule Riedlingen sowie Jens Boss, seines Zeichens zuständig für die Wirtschaftsoberschule und Abteilungsleiter des 1BKFH, präsentierten den SchülerInnen die Option, an ihrer Schule in einem Jahr oder in zwei Jahren die Allgemeine Hochschulreife zu erwerben. Die beiden Präsentatoren informierten ferner über die konkreten Zugangsvoraussetzungen, über das an die Wirtschaftsoberschule angegliederte Wohnheim sowie über die Finanzierung dieser schulischen Weiterbildung zum Beispiel mittels eines Schüler-BaföGs.

Nach den jeweiligen Vortragsrunden bestand die Möglichkeit, im Gespräch mit Herrn Kniese und Herrn Boss, Fragen zu stellen und sich weitere nützliche Informationen einzuholen.