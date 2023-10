Vorstandswahlen im Förderverein der Ablachschule Mengen

Bei der jährlichen Mitgliederversammlung des Fördervereins der Ablachschule begrüßte der erste Vorsitzende Herr Mirco Alexander am Montagabend, 10. Oktober, die Mitglieder und den Vorstand in den Räumlichkeiten der Ablachschule. Ein besonderer Gruß ging an Herrn Kai Kniesel, der in der Mitgliederversammlung die Aufgaben der Entlastung des Vorstands und die Wahlleitung übernahm.

Der Förderverein der Ablachschule bestätigte in seiner Mitgliederversammlung den neuen Vorstand für die nächsten zwei Jahre. Mit der Wiederwahl des bewährten Teams bleibt die sehr erfolgreiche Arbeit des Fördervereins für die nächsten beiden Jahre gesichert. Allen Beteiligten waren die Kontinuität und Verlässlichkeit in der Weiterführung der Aufgaben des Fördervereins ein besonderes Anliegen. Im nächsten Jahr stehen das Jubiläum und das große Schulfest als besondere Herausforderung bevor. Nach dem Ausscheiden von Frau Sommer als Schriftführerin übernahm Frau Gudrun Kempf dieses Amt. Sie dankte dem Vorstand für die sehr konstruktive, verlässliche und kompetente Zusammenarbeit im letzten Schuljahr.