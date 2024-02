Vorstandsteam wieder komplett

Die Generalversammlung des Musikvereins Weithart fand am 24. Februar im Sportheim in Rosna statt. Der Vorsitzende für Musikalisches, Wolfgang Kugler, konnte zahlreiche Ehrengäste, Vorsitzende umliegender Vereine, Freunde, Musikerinnen und Musiker begrüßen.

Nach dem Gedenken an verstorbene Mitglieder dankte Kugler in seinen einleitenden Worten allen für die gute Zusammenarbeit. Er zeigte die Höhepunkte des Jahres auf und bewertete das Vereinsjahr als rege sowie erfolgreich. Insbesondere hob er das positiv verlaufene Sommerfest, den Christbaumverkauf, die gelungene Hitparade sowie die neu gewonnenen „Direkteinsteiger“ hervor.

Im Anschluss an das Essen gab Schriftführer Luca Kugler in seiner gewohnt schwungvollen Art einen detaillierten Rückblick auf das Vereinsjahr. Er kandidierte nicht mehr für sein Amt und wird künftig durch Alexander Vogt ersetzt. Claudia Rothmund vermeldete in ihrem Kassenbericht, dass der Verein erneut Gewinn verzeichnen konnte. Kassenprüfer Josef Griesser berichtete über eine beanstandungslos geführte Kasse.

Im Anschluss daran, folgte durch die Jugendleiterin Sybille Fischer die Berichterstattung über das aktuelle Geschehen in der Bläserschule. Auch Dirigent Wolfgang Kugler blickte in seiner Ansprache zufrieden auf das vergangene Jahr zurück, wünschte sich aber für die Zukunft wieder mehr Disziplin. Die Entlastung der Vorstandschaft durch Cordula Frick (Ortsvorsteherin Rosna) verlief traditionell ohne Komplikationen.

Die Ehrung verdienter Musikerinnen und Musiker wurde von Dirigent Kugler und dem Vorsitzenden für Veranstaltungen, Tim Kugler, durchgeführt.

Beim Tagesordnungspunkt Neuwahlen waren einige Positionen vakant. Insbesondere hatte Wolfgang Kugler nach sechsjähriger Amtszeit angekündigt, nicht mehr für den Vorsitz zur Verfügung zu stehen. Für dieses bedeutende Amt konnte Leon Kugler gewonnen werden. Zudem wird das Vorstandsteam durch die neu gewählte Vorsitzende für Öffentlichkeitsarbeit, Jenny Krämer, wieder komplettiert. Weiterhin wurden Anna Kordeuter als stellvertretende Jugendleiterin und Manuel Fischer als Kassenprüfer gewählt. Versammlungsleiter Kugler gab zum Ende wieder einen Ausblick auf das kommende Jahr. Nachdem er noch einige Wortmeldungen, Gruß- und Dankesworte entgegennahm schloss er die Versammlung gegen 22.30 Uhr.