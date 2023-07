Vorstand und Beirat für weitere drei Jahre gewählt

Bis auf zwei Änderungen wird die ambulante Hospizgruppe Sigmaringen vom bisherigen Vorstand und Beirat geführt und beraten. Silvia Knittel folgt als Schriftführerin auf Ursula Wiedei, die nach sechs Jahren das Amt zur Verfügung gestellt hat und mit Krystyna Hinder hat der Beirat eine junge Hospizbegleiterin gewonnen. Alle Verantwortlichen konnten ein einstimmiges Votum für sich verbuchen.

Zuvor haben der 1. Vorsitzende, Peter Wozniak und die Koordinatorin, Anna Gauggel, an die Aktivitäten des Vereins des vergangenen Jahres erinnert, diese bewertet und so die umfangreiche Arbeit und das ehrenamtliche Engagement der rund 30 Funktionsträger im Verein in Gesamtheit dargestellt.

Mit 25 Veranstaltungen auf unterschiedlichen Ebenen und mit unterschiedlicher Thematik und Zielsetzung hat der Verein als Veranstalter die Voraussetzungen für eine qualitative Sterbe– und Trauerbegleitung geschaffen, hat die Themen Alter, Sterben, Tod und Trauer in die Öffentlichkeit getragen und hat eine erfolgreiche Netzwerkarbeit bewältigt. Zudem wurden in der ersten Hälfte 2023 neun Hospizbegleiter und Hospizbegleiterinnen in einem eigenen Kurs geschult und sind zwischenzeitlich erfolgreich in das Kernstück des Vereins, die Kerngruppe, integriert worden. Mit einem eigenen Büro im Hospiz Johannes ist der Verein auch sichtbar in der Öffentlichkeit und bietet mit der Anwesenheit der Koordinatorin, jeweils mittwochs von 9.30 bis 11 Uhr, neben der ständigen Erreichbarkeit über das Hospiztelefon 0171/7233665 auch eine persönliche Ansprechbarkeit an.

All diese Aktivitäten stehen auf einem soliden Fundament. Aktuell 186 Mitglieder geben dem Verein ein gesichertes finanzielles Polster, welches durch Spenden und Förderbeiträge angereichert wird und diese Vielzahl an Veranstaltungen erst ermöglicht. So konnte der Kassier, Wilfried Siber, mit seinem Kassenbericht den Vereinsverantwortlichen ein gutes Gewissen und Zuversicht vermitteln.

Nicht zufrieden hat sich der Vorsitzende zur Entscheidung des Bundestages zum assistierten Suizid geäußert. Zwar sei das Gesetz zur Regelung der Suizidprävention zu begrüßen, aber das Unvermögen der Abgeordneten, sich auf eine gesetzliche Regelung der offenen Fragen zum assistierten Suizid zu einigen, hinterlässt Unverständnis und Enttäuschung.