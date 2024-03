Vorstand des Hegering Gammertingen bleibt fast identisch

Gammertingen. Hegeringleiter Karl Götz konnte in der Schwabenstube des Hotel Kreuz zahlreiche Jäger und Forstleute begrüßen, Höhepunkt waren die Neuwahlen des gesamten Vorstands, die alle 4 Jahre durchgeführt werden.

In seinem Rechenschaftsbericht bemerkte Götz, dass sich der Hegering aus 28 Jagdrevieren zusammensetze, 11 in Gammertingen, 9 in Hettingen und 6 in Neufra. Insgesamt gibt es 85 Mitglieder, seit 2016 gibt es eine Hegegemeinschaft Lauchert/Fehla. Damals wurde auch eine Fütterungskonzeption für Rehwild erstellt. Besonders erfreulich sei es, dass sich in den letzten Jahren viele Jungjäger zu diesem Hobby gefunden haben. Neufras Bürgermeister Reinhard Traub dankte in seinem Grußwort den Jägern für die geleistete Arbeit, diese sei wichtig für die Pflege des Waldbestands.

Kreisjägermeister Hans-Jürgen Klaiber appellierte an die Kollegen, den Wildschaden in Grenzen zu halten und die gesetzlichen Regelungen zu beachten. Er hob das Engagement für die Rehkitzrettung hervor. Mit 2 Drohnen habe man damals angefangen und damit 144 Kitze gerettet, zwischenzeitlich habe man 4 Drohnen im Einsatz und dadurch konnten über 400 Kitze überleben. Für Juliane Spiegelhalter, Leiterin der Forstverwaltung Sigmaringen, ist die Kommunikation zwischen Forst und Jägerschaft sehr wichtig. Sie wies darauf hin, dass das forstliche Gutachten künftig nicht mehr schriftlich, sondern digital gemacht werde.

Schriftführer Werner Gomeringer berichtete von mehreren Ausschusssitzungen und Kassiererin Regina Ritter konnte einen positiven Kassenbericht vermelden, die durch die Kassenprüfer Karl-Heinz Daikeler und Edwin Klaiber beantragte Entlastung erfolgte einstimmig. Schießobmann Edmund Gillhart wies auf das kommende Hegeringschießen am 21.04. hin und warb auch für die Teilnahme an den Kreismeisterschaften am 05.05. Die Bläsergruppe „Sau tot“ bestehe derzeit nur noch aus 10 Aktiven, die Personaldecke sei angespannt wusste Rainer Zeiler zu berichten. Man habe aber Hoffnung, dass mit dem einen oder anderen Nachwuchsbläser wieder etwas heranwachse.

Bei den Neuwahlen gab es folgende einstimmige Ergebnisse: Hegeringleiter Karl Götz, Stellvertreter Roland Lutz, Schriftführer Werner Gomeringer, Kassiererin Regina Ritter, Ausschußmitglieder Edmund Gillhart, Michael Maucher, Bruno Ott, Stephan Türk, Christoph Ziegler und neu Maximilian Hartmann für Reiner Czanek.