Vorsitzende zu Beginn des 50. Vereinsjahres wiedergewählt

Am 21. März lud die Vorstandschaft ins Gasthaus Bären in Hohentengen zur Mitgliederversammlung ein. Nach einer Schweigeminute für verstorbene Mitglieder und Freunde des Vereins begrüßte die 1. Vorsitzende Katrin Schmid die Teilnehmer.

Im Anschluss wurden von Schriftführerin Nadine Strobel aktuelle Fakten zum Verein sowie der Jahresbericht 2023 vorgestellt. Das Highlight war der Reitertag am 3. Oktober 2023, welcher mit 125 Prüfungsstarts, über 30 Helfern und mehr als 350 Zuschauern wieder ein voller Erfolg war.

Im Nachgang stellte Kassierin Sina List den positiven Kassenbericht für 2023 vor. Nach der Bestätigung über den korrekten Stand der Kasse durch Rechnungsprüferin Stefanie Kaufmann, welche das Amt auch im Jahr 2024 ausführen wird, konnte die gesamte Vorstandschaft unter der Leitung von Bürgermeister Peter Rainer entlastet werden.

Bei den Wahlen wurden Katrin Schmid (1. Vorsitzende), Sarah Pfefferle (2. Vorsitzende), Holger Zielinski, Matthias Binder, Sieglinde Schmid (Beisitzer) einstimmig in ihren Ämtern wiedergewählt. Nadine Strobel gab ihr Amt an Isabel Koschmieder als neue Schriftführerin sowie Paula Neuhaus als Verantwortliche für Social Media ab. Ebenfalls ließen sich die Beisitzer Holger Pfefferle und Myriam Scholtyssek nicht mehr zur Wahl aufstellen. Den ausscheidenden Ausschussmitgliedern wurde im Anschluss an die Wahlen für das Engagement gedankt.

Bei der Ehrung der Turnierreiter konnte den Reitern zu 118 Platzierungen in 2023 gratuliert werden.

In Vorbereitung auf die Versammlung wurde die Satzung des Vereins von Grund auf neu aufgesetzt. Die Änderungen wurden von den Mitgliedern in einer Abstimmung angenommen.

Im letzten Agendapunkt wurden die Mitglieder über weitere Themen für 2024 informiert. So wird beispielsweise die geplante Erneuerung der Reitplatzumrandung umgesetzt. Außerdem wurde dafür gestimmt, dass es auch im laufenden Jahr einen Reitertag des Vereins geben soll, besonders da 2024 das 50-jährige Jubiläum des Reit- und Fahrvereins ist. Die dafür anfallenden Arbeitspakete wurden auf einige Mitglieder verteilt. Wer sich zusätzlich gerne aktiv an der Vorbereitung beteiligen möchte, darf sich bei der Vorstandschaft melden.

Die Vorstandschaft bedankt sich herzlich für die Anwesenheit und das Engagement der Mitglieder.