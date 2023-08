Vorhang auf für Insektenunterkünfte und Trockenmauer

„Seit der Wiedergründung im Jahre 1967 besaß die Ortsgruppe immer einen Naturschutzwart“, so der Vorsitzende der Ortsgruppe Herbertingen, Erwin Buchmann, in seiner Begrüßungsrede zur Nachmittagswanderung. Er erklärte, dass der Schwäbische Albverein einst ein Ableger des Stuttgarter Verschönerungsvereins war und schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Augenmerk auf die Schönheit der Natur legte.

Dieser Schwerpunkt ziehe sich bis heute fort. Deshalb fasste Erwin Buchmann die Arbeiten an der Biotoplandschaft am Schandenberg zusammen, die im März dieses Jahres abgeschlossen wurden und bei der Nachmittagswanderung feierlich eingeweiht werden sollten.

Es machte sich dann eine Gruppe von 25 Teilnehmenden auf den Weg zum eigentlichen Ort des Geschehens: zur Blumenwiese, der neuen Trockenmauer mit Sandarium und den Insektenhotels. Unterwegs dorthin erklärte Ulrich Kirner von der unteren Flurbereinigungsbehörde im Landratsamt Ravensburg einiges Wissenswertes zu unseren Feldern und Äckern.

Am Ziel angekommen wurden die Insektenhotels sowie die Trockenmauer intensiv von den Mitwandernden begutachtet. Erwin Buchmann stellte dabei heraus, dass die Ortsgruppe schon immer die Intention hatte, auch die Kleinsten miteinzubeziehen und ans Thema heranzuführen. Das gelang dieses Mal besonders gut, denn sowohl der Kindergarten St. Nikolaus als auch die Jugendfeuerwehr waren beteiligt. Ulrich Kirner lobte die Ortsgruppe für dieses Engagement. In seiner ganzen 30 Jahre langen Laufbahn habe er nur in zwei von 26 Projekten erlebt, dass so viel Privatinitiative ergriffen wurde.

Nachdem der Rückweg zum Albvereinsstüble bewältigt wurde, lobte Alois Henne, der stellvertretend für die LEADER–Aktionsgruppe an der Einweihungsveranstaltung teilnahm, die Arbeit der Ortsgruppe. Gaunaturschutzwart Jörg Scham schloss sich ihm an: „Bei vielen Ortsgruppen ist der Naturschutz in den Hintergrund gerückt. Herbertingen gehört aber noch zu den Aktivposten im Gau, was den Naturschutz angeht.“

„Wir sind ja kein lahmer Haufen, wir wollen auch ’rumkommen und frischen Fahrtwind haben“, so führte Dietmar Münst in den letzten offiziellen Programmpunkt der Veranstaltung ein: den Bericht über das diesjährige Stadtradeln. An dem nahm der Herbertinger Albverein als Gruppe mit 22 Personen teil. In den drei Aktionswochen radelten diese insgesamt fast 12.000 Kilometer.