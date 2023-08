Die Eltern eines fünfjährigen Mädchens haben nach einem sexuellen Übergriff in einem kommunalen Kindergarten in einer Gemeinde im Kreis Sigmaringen Anzeige wegen Kindeswohlgefährdung gegen die Leiterin der Einrichtung erstattet.

Ein fünfjähriger Junge soll das Mädchen bereits Ende vergangenen Jahres mehrfach im Genitalbereich berührt haben und er soll das Mädchen dazu aufgefordert haben, Handlungen in seinem Intimbereich vorzunehmen.

Ich sehe nicht ein, warum ausgerechnet mein Kind bestraft werden soll und einfach weiter nichts passiert. Der Vater des Mädchens

Als die Eltern des am Vorfall beteiligten Kindes mitbekommen, was passiert ist, wandten sie sich zuerst an Leiterin und Kommune und schließlich an Polizei und Jugendamt. Erst kürzlich ist unsere Redaktion vom Vater des Mädchens informiert worden.

Die Eltern beklagen sich darüber, dass die Handlungen des angeschuldigten Kindes ohne Konsequenzen geblieben sind. Zum Schutz der Beteiligten verzichten wir auf die Nennung der Einrichtung.

Vorfall passiert in blickgeschützter Ecke

Laut dem Vater der Fünfjährigen passierte der Vorfall in der Gruppe in einer vor Blicken geschützten Ecke. Erst nachdem ein unbeteiligtes Kind seinen Eltern erzählt hatte, was es beobachtet hat, und sich diese an die Eltern des Mädchens wandten, erzählte dieses, was in der Gruppe vorgefallen war. Ein gleichaltriger Junge hatte mehrmals von ihr gefordert, bestimmte sexuelle Handlungen durchzuführen, so der Vater.

In der Folge hätten die Eltern des Mädchens eine Mail an die Kindergartenleitung verfasst und eine Verständigung des Jugendamtes sowie den Ausschluss des Jungen aus der Gruppe gefordert, auch das private Gespräch hätten sie gesucht. Doch die Reaktion der Verantwortlichen ließ zu lange auf sich warten, so der Vorwurf des Vaters.

Tochter zeigt Auffälligkeiten

Ursache dafür sei eine Erkrankung der Leiterin gewesen. Bei ihrer Rückkehr sei dann das Jugendamt eingeschaltet worden, der Junge sei für eine Woche vom Kindergartenbetrieb ausgeschlossen, der Sichtschutz der Puppenecke entfernt worden und es habe einen runden Tisch mit Erzieherinnen, Bürgermeister, Jugendamt und Weißem Ring Sigmaringen, der Einrichtung für Kriminalprävention und Opferhilfe, gegeben, so der Vater. Die beiden Kinder wurden daraufhin jedoch in derselben Gruppe belassen, erzählt er.

Seine Tochter habe nach dem Übergriff Auffälligkeiten gezeigt und sich beispielsweise die Haare herausgerissen. „Nach meiner kritischen Nachfrage hieß es zu mir, ich könne meine Tochter in einer anderen Gruppe unterbringen“, sagt der Vater.

Ich hätte mir gewünscht, dass ein solches Verhalten nicht toleriert wird. Der Vater des Mädchens

„Ich sehe aber nicht ein, warum ausgerechnet mein Kind bestraft werden soll und einfach weiter nichts passiert.“ Auch die Eltern des Jungen sprachen sich laut unseren Informationen gegen eine Versetzung in eine andere Gruppe aus.

Polizei bestätigt Ermittlungen

Oliver Weißflog, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg, bestätigt auf Nachfrage, dass es derzeit ein Ermittlungsverfahren zu diesem Fall gebe.

Klar sei jedoch, dass ein Fünfjähriger weit entfernt von einer strafrechtlichen Verfolgung sei, da Kinder unter 14 Jahren nicht strafrechtlich belangt werden können.

Landesjugendamt schließt Fall ab

Das Landesjugendamt des Kommunalverbands Jugend und Soziales Baden–Württemberg (KVJS) und das Jugendamt des Sigmaringer Landratsamtes bestätigen eine Meldung zu der Einrichtung, weisen aber darauf hin, dass sie zu Details keine Auskunft geben könnten. „Es fand eine Beratung des Trägers statt.

Dieser hat entsprechende Maßnahmen zur Sicherstellung des Wohls der Kinder getroffen, sodass die Meldung unserseits abgeschlossen werden konnte“, schreibt eine Sprecherin des KVJS auf Nachfrage.

Welche Maßnahmen damit gemeint sind, bleibt jedoch offen, da sich der Bürgermeister der betroffenen Gemeinde nicht zu diesem Vorfall äußern möchte und auch die inzwischen ehemalige Leiterin der Einrichtung nicht für eine Stellungnahme erreichbar war.

Eltern sind enttäuscht

Den Vater des fünfjährigen Mädchens enttäuscht die Reaktion der Behörden: „Ich hätte mir gewünscht, dass ein solches Verhalten nicht toleriert wird und ein Gespräch zwischen den Eltern und den Kindern gesucht wird“, sagt er.

„Aber das Ganze nur unter den Tisch kehren zu wollen, geht einfach gar nicht. Auch weil es einfach nie eine wirkliche Entschuldigung für meine Tochter gab und wir gebeten wurden, nicht zur Polizei zu gehen.“

Ihm bleibe nun nichts anderes übrig, als die Ermittlungen der Polizei abzuwarten, die das Verfahren dann eventuell an die Staatsanwaltschaft übergebe.

+++ Lesen Sie hier, wie eine Psychologin den Fall in der Kita einschätzt +++