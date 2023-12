Vor Weihnachten eine neue Frisur

Das Caritaszentrum und die Friseurengel ermöglichen Menschen mit wenig Geld einen kostenlosen Haarschnitt. Auf Einladung der Caritas Biberach-Saulgau kamen die „Barber Angels Brotherhood“ bereits zum dritten Mal nach Bad Saulgau und schnitten rund 40 Personen kostenlos die Haare. Das kath. Gemeindehaus verwandelte sich an diesem Nachmittag in einen Friseursalon, in dem Menschen, die kein Geld für einen Friseurbesuch übrighaben, eine neue Frisur. Auch gespendete Kosmetikprodukte und selbst gestrickte Socken fanden dankbare Abnehmer*Innen. Wir sagen ein großes „DANKE SCHÖN“ an alle für die Unterstützung. Foto: Caritas-Zentrum Bad Saulgau

