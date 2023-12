In diesem Jahr mussten wir uns wieder von einigen Menschen verabschieden. Darunter waren Männer und Frauen, die im Kreis bekannt und beliebt waren, die zum Teil jahrzehntelang an der Spitze der Verwaltung standen oder sich leidenschaftlich in der Gemeinde und darüber hinaus engagierten.

Manche starben überraschend, andere nach langer Krankheit. Auch wenn diese Liste keinesfalls vollständig ist, soll den Verstorbenen an dieser Stelle nochmals besonders gedacht werden.

Landtagsabgeordneter Ernst Behringer

Der letzte lebende Ehrenbürger der Stadt Sigmaringen, Ernst Behringer, starb am 11. März nach kurzer Krankheit im Alter von 81 Jahren. Der langjährige CDU-Abgeordnete kam 1962 als Soldat nach Sigmaringen und diente dort drei Jahrzehnte lang im Stab der 10. Panzerdivision.

Im Anschluss wurde er in den Landtag gewählt und blieb dort bis 2011. Parallel war er von 1980 bis 2014 Teil des Sigmaringer Gemeinderats. Der frühere Regierungspräsident Hubert Wicker sagte über ihn: „Man kann es zum Minister bringen oder eben zum Behringer.“

Krauchenwies Bürgermeister Heinz Schöllhammer

Mehr als drei Jahrzehnte lang prägte Heinz Schöllhammer Krauchenwies. Von 1963 bis 1999 war er Bürgermeister der Gemeinde. Am 3. April starb er im Alter von 84 Jahren.

Schöllhammer war engagierter Kommunalpolitiker, brachte sich bei der Gebietsreform ein, saß im Kreistag und im Regionalverband Bodensee-Oberschwaben. Außerdem war er jahrelang Vorsitzender der Kreisjägerschaft.

So nahm Krauchenwies Abschied von ihrem langjährigen Bürgermeister.

Arzt Ernst Baar

Zusammen mit seiner Frau Margot Baar-Scherer führte Ernst Baar fast 40 Jahre lang eine Hausarztpraxis in Bingen. Außerdem betrieben sie eine Zweigstelle in Inneringen. Wie seine Frau mitteilte, starb Baar am 11. April an den Langzeitfolgen einer schweren Corona-Infektion.

Neben seinem Beruf engagierte sich Baar ehrenamtlich beim Deutschen Roten Kreuz. Der im tschechischen Zwittau geborene Baar war auch Ehrenbürger der ungarischen Kleinstadt Rácalmás, für die er mehrere Spenden organisiert hatte.

In Bingen nahm im April ein großer Trauerzug Abschied von Ernst Baar.

Bad Saulgaus Bürgermeister Günter Strigl

Von 1966 bis 2000 war Günter Strigl Bürgermeister von Bad Saulgau. Der Ehrenbürger der Stadt starb am 11. Juli nach schwerer Krankheit im Alter von 89 Jahren. Strigl verantwortete unter anderem den Bau des Thermalbads und des Störck-Gymnasiums.

Er galt als leidenschaftlicher, aber auch streitbarer Bürgermeister. „Er hat Bad Saulgau zu dem gemacht, was es heute ist“, sagte Doris Schröter, Bad Saulgaus aktuelle Bürgermeisterin, über ihren Amtsvorvorgänger.

Hier geht es zum Nachruf auf Günter Strigl.

Gastronom Nino Agic

Der Gastwirt Nino Agic starb am 26. August im Kreise seiner Familie im Alter von 72 Jahren. Der gebürtige Bosnier kam Anfang der 1980er-Jahre nach Sigmaringendorf. Mit seiner späteren Frau Dana Agic führte er 50 Jahre lang verschiedene Wirtschaften im Raum Sigmaringen - sie arbeitete in der Küche, er im Service.

Ihr Erfolgsrezept waren Balkanspezialitäten, gemischt mit schwäbischer Küche. Anzug und Krawatte waren das Markenzeichen des langjährigen „Bären“ und „Donautals“-Betreibers.

Das waren die Stationen des Gastronomen.

Frank Eisele

Für viele Bad Saulgauer war Frank Eisele mehr als ein Buchhändler. Am 15. Juli starb er nach schwerer Krebserkrankung im Alter von 63 Jahren. 1984 eröffnete Eisele in der Bad Saulgauer Innenstadt das Geschäft Schwaaz Vere. Die neue Buchhandlung in der Oberen Hauptstraße sprach ein junges, alternatives und politisch interessierte Klientel an.

Eisele organisierte nicht nur Lesungen, sondern beteiligte sich auch an der Musikinitiative Saulgau, die erste Rock- und Popkonzerte in Bad Saulgau organisierte. Sein Sohn Moritz Eisele führt die Buchhandlung weiter.

Diese Bedeutung hatte Frank Eisele für die Stadt Bad Saulgau.

Kämmerer Bernt Aßfalg

19 Jahre lang war Bernt Aßfalg der zweite Mann im Rathaus. Er war Kämmerer der Stadt Sigmaringen, Erster Beigeordneter und Werkleiter der Stadwerke. Gemeinderat Elmar Belthle nannte ihn das „Lexikon der Verwaltung“.

Bis zu seinem Tod lebte er in Bingen, wo er vor seiner Sigmaringer Zeit auch Kämmerer war. Vor zehn Jahren erhielt Aßfalg die Diagnose Parkinson. 2020 zog er sich beruflich zurück. Aßfalg starb am 22. August im Alter von 61 Jahren.

Lesen Sie hier den Nachruf auf Bernt Aßfalg.

Schulamtsleiterin Liane Schneider

Die kommissarische Leiterin des Staatlichen Schulamts Albstadt, Liane Schneider, starb am 5. September überraschend im Alter von 59 Jahren.

Erst im Juli hatte sie als bisherige Stellvertreterin das Amt von Stefan Hipp übernommen, der nach drei Monaten den Posten wieder abgegeben hatte. Schneider arbeitete bis zu ihrem Tod zehn Jahre für das Schulamt.

Das sind die Hintergründe zu der Personalrochade im Schulamt.

Gemeinderat Eugen Heim

Eugen Heim starb am 2. November im Alter von 90 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit. Heim war nicht nur Gemeinderat der Stadt Scheer, sondern auch Ehrenvorsitzender der Stadtkapelle und Gründungsmitglied des Fördervereins St. Nikolaus.

Mit seiner Frau Sieglinde feierte er in diesem August noch die Eiserne Hochzeit. Wenige Monate vor seinem Tod überreichte ihm Bürgermeister Lothar Fischer für sein herausragendes Engagement in der Stadt Scheer eine Auszeichnung.

Friseurmeister Karl Koch

Der unter dem Namen Kreuzles-Karle bekannte Karl Koch engagierte sich jahrelang in Mengen. Am 23. November starb der Friseurmeister im Alter von 91 Jahren. Zu seinem Spitznamen kam er, weil er sich den örtlichen Weg- und Feldkreuzen annahm und diese immer wieder auf Vordermann brachte.

Für die Firma L’Oréal leitete Koch die Studios in München und in Nürnberg. Koch erhielt 2007 den Goldenen Meisterbrief und die Martinusmedaille von Bischof Gebhard Fürst.