Voller Erfolg beim 1. Song-Writing Workshop der Musikschule

Ein absolut hitverdächtiger Workshop fand am Wochenende vom 16. und 17. März in der Musikschule Sigmaringen statt. Unter der Leitung von Colleen Livingston und Jonathan Brett wurden insgesamt 14 Teilnehmer an die Kunst des Songwritings herangeführt. Es war beeindruckend, mit welcher Kompetenz und mit welchem Einfühlungsvermögen die beiden Coaches die Teilnehmer über zwei Tage begleiteten.

Bereits am Sonntagnachmittag standen drei „hitverdächtige“, neue Songs auf dem Papier, welche sich die Teams live in der Aula der Musikschule gegenseitig präsentierten. Ulrich Maier vom Förderverein konnte sich an beiden Tagen ein Bild der Coaches und des 1. Songwriting-Workshops in Sigmaringen machen. Natürlich besuchte er auch am Samstagabend das Konzert von Jonathan und Colleen im Alten Schlachthof.

Maier ist der Meinung, dass es nicht bei einem Songwriting-Workshop bleiben wird, wenn er die Begeisterung der Teilnehmer und der Coaches sieht. Das Ergebnis nach nur zwei Tagen sei großartig. Lernen von den Profis und die Theorie direkt in die Praxis umzusetzen, wird zukünftig vermehrt vom Förderverein unterstützt werden, da es Kindern und Jugendlichen (auch Erwachsenen) aufzeigt, wie viel Spaß und Freude das gemeinsame Musizieren macht und man das Smartphone einfach auch mal unbeachtet auf die Seite legen kann. Eine gesunde Alternative die parallel noch die Kreativität und den sozialen Umgang fördert.

Der Förderverein möchte an dieser Stelle den beiden Coaches nochmals ein großes Lob aussprechen. Ein herzlicher Dank geht auch an die Musikschule als Veranstalter und an die Lehrerin Lisa Livingston, welche die Idee zu diesem Workshop hatte.