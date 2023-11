Volksbank-Mitarbeitende setzen ein Zeichen der Loyalität

Feierliche Stimmung herrschte im Dorfgemeinschaftshaus in Friedberg. Die Volksbank Bad Saulgau hat mit ihren 24 Jubilaren auf insgesamt 570 Jahre Betriebszugehörigkeit angestoßen. Die Ehrung für die längste Betriebszugehörigkeit mit unglaublichen 45 Jahren erhielt Joachim Hahn.

Vorstandsmitglied Klaus Thaler bedankte sich im Namen der Genossenschaftsbank: „Mit Ihrem Engagement, Durchhaltevermögen und Ihrer Leistungsbereitschaft haben Sie die erfolgreiche Entwicklung der Volksbank Bad Saulgau maßgeblich mitgetragen. Dieser Erfolg trägt Ihre Handschrift. Gerade in derart schnelllebigen Zeiten wie heute haben treue und engagierte Mitarbeitende mit ihrer langjährigen Berufserfahrung und dem gesammelten Wissen für uns einen immensen Wert und sind Vorbilder besonders auch für unsere jüngeren Mitarbeitenden.“

Bei einer Reise durch die Vergangenheit wurde den Feiernden bewusst, wie stark sich das gesellschaftliche Umfeld, die Rahmenbedingungen, die Bankenwelt als auch die Volksbank Bad Saulgau in all den Jahrzehnten weiterentwickelt hat.

Auf Jahre voller Veränderungen blickte auch Karl-Heinz Kraus in seiner Rede zurück. Seit 1983 arbeitet er voller Freude bei der Regionalbank und bekam an diesem Abend die Ehrung für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit. „Durch die Digitalisierung wurden wir Zeugen einer neuen Ära der Finanzdienstleistungen. All diese Veränderungen waren nicht immer einfach, aber sie haben uns als Bank und als Mitarbeitende gemeinsam wachsen lassen.“

Durch ihre langjährige Treue setzen die Jubilare nicht nur ein Zeichen ihrer Loyalität, sondern zeigen auch die nachhaltige Ausrichtung der Volksbank Bad Saulgau. Die Volksbank Bad Saulgau wünscht den Jubilaren für ihren weiteren Weg viel Spaß an der Arbeit, Erfolg und vor allem Gesundheit.