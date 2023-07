Volksbank Bad Saulgau unterstützt Tafel– und Diakonieläden

Die Tafeln sind eine der wichtigsten und bekanntesten Lebensmittelretter in Deutschland. Die Helferinnen und Helfer sammeln im Handel und bei herstellenden Unternehmen Lebensmittel ein und verteilen diese an von Armut betroffene Menschen. Durch die Möglichkeit, beim Einkauf zu sparen, verschaffen die Tafeln den Menschen einen kleinen finanziellen Spielraum. Gleichzeitig schaffen sie einen Raum für Begegnung und fördern damit die soziale Teilhabe.

Doch die Tafeln beklagen angesichts der stark gestiegenen Lebensmittel– und Energiepreise einen „Ausnahmezustand“ bei der Verteilung von Lebensmitteln an Bedürftige: „Unsere Tafeln in Bad Saulgau und Sigmaringen registrieren einen starken Zulauf von 80 Prozent, denn die Teuerung bedeutet, dass der Kreis der potenziell Berechtigten auf die Leistungen der Tafel wächst.“, so Uwe Müller, Leiter der Tafeln Bad Saulgau und Sigmaringen.

Während die Schlangen an den Ausgabestellen immer länger werden, gibt es gleichzeitig weniger gespendete Lebensmittel zu verteilen. Auch aus dem Handel bekommen die Tafeln immer weniger Spenden, sodass immer mehr Produkte des täglichen Bedarfs zugekauft werden müssen. Diese Entwicklung habe auch die Volksbank Bad Saulgau in den vergangenen Jahren mit großer Sorge verfolgt, betont Klaus Remensperger und freut sich umso mehr, die regionalen Tafeln in diesem Jahr mit einer Spende über insgesamt 14.000 Euro unterstützen zu können.

Möglich ist die Spende dank der vielen VR–Gewinnsparer, durch deren Loskauf der Genossenschaftsbank jährlich ein Spendenbudget von circa 171.000 Euro zur Verfügung steht. Im vergangenen Jahr wurde die wichtige Arbeit der Helfer vor Ort Gruppen als soziales Projekt unterstützt.

Andreas Kees von der Tafel Pfullendorf bedankte sich stellvertretend für alle Spendenempfänger bei den Vertretern der Volksbank über die Ausschüttung von je 2000 Euro pro Tafel, denn ohne finanzielle Zuwendungen sei die Tafel–Arbeit nicht möglich. Marketingleiter Andreas Ostermaier betonte, wie wichtig der tagtägliche Einsatz der vielen Ehrenamtlichen sei.

Bei Interesse für ein Ehrenamt bei der Tafel kann man sich direkt an die Tafel in der Nähe wenden.