Vokalensemble Kraft bereichert Gottesdienst im Dorf

Das Vokalensemble Familie Kraft gab kürzlich an einem Sonntag um 10.30 Uhr ein Gesangskonzert in der Kirche St. Peter & Paul in Sigmaringendorf und umrahmte den Sonntagsgottesdienst mit Pfarrer Ekkehard Baumgarten musikalisch.

Josef Kraft mit seinen fünf Kindern fasziniert seit Jahren die Zuhörer. Das Repertoire des kleinen Familienchores besteht aus vier- bis sechsstimmigen Stücken aus der östlichen und westlichen Liturgie und Volksliedern aus aller Welt. Die Lieder werden alle a cappella gesungen. Der Schul- und Kirchenmusiker Josef Kraft hat in Mainz und Freiburg im Breisgau studiert und mit seinen fünf Kindern ein kleines Vokalensemble aufgebaut, das in den vergangenen Jahren geistliche und weltliche Konzerte vorgetragen, Seniorennachmittage umrahmt und in vielen Gemeinden auch Gottesdienste musikalisch mitgestaltet hat. Die Familie Kraft war bereits mehrfach in den Gottesdiensten der Seelsorgeeinheit Sigmaringen zu Gast und erfreute die Kirchenbesucher mit ihren wohlklingenden Stimmen, die auch teilweise instrumental begleitet wurden. Pfarrer Ekkehard Baumgarten bedankte sich zum Schluss recht herzlich für diese besonderen Momente, was mit viel Beifall der Kirchenbesucher quittiert wurde.

Mit zwei Zugaben und einem Marienlied beendeten die Sänger/innen diesen beeindruckenden Gottesdienst. Zuvor hatten sie bereits einen weiteren Auftritt beim Sonntagsgottesdienst in St. Johann und erfreuten dort ebenfalls die Kirchenbesucher mit ihrem tollen Gesang.