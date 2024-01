Vilsinger Musiker begeistern beim Jahreskonzert

- „Wenn dieser Abend ein Gradmesser gewesen wäre, dann wäre dieser zum Kochen gebracht worden. Es war ein Genuss.“ Das waren die Worte des Bürgermeisters Bernd Gombold am Jahreskonzert des Musikvereins Vilsingen.

Der Konzertabend mit gehörgefälligen Musikstücken hatte die Vorlieben des Publikums voll getroffen. Aber auch der Vorsitzende des Blasmusikverbands Egon Wohlhüter beurteilte das Konzert als hervorragend und Alexander Bippus-Jäger, ebenfalls vom Blasmusikverband, sagte: „Da war rhythmisch was los. Das war wirklich sehr gut und dann auch noch bei dieser Schwierigkeitsstufe.“

Die Vilsinger Musiker spielen schon seit rund 25 Jahren durchgehend in der Oberstufenkategorie und dem Dirigenten Alexander Bücheler war es bei der Musikauswahl deshalb wichtig, seine Musiker auch mit anspruchsvollen Stücken herauszufordern: „Dialog der Generationen“ von Kurt Gäble, „Ivanhoe“ von Bert Appermont, „Crossbreed von Thiemo Kraas und das rhythmisch herausfordernde „Fiests cu tres banda“ von Pi Sheffer waren die Konzertstücke hierfür und erfüllten gleichzeitig den persönlichen Anspruch des Dirigenten.

Musikstücke, auch auf hohem Niveau, die aber besonders durch ihren Wiedererkennungswert den Zuhörern viel Freude bereiteten, wurden ebenfalls von Alexander Bücheler ins Programm integriert. Der Konzertwalzer „Wiener Praterleben“ und der Marsch „Kaiserin Sissi“ erfüllten diese Vorgaben genauso, wie die Filmmusik zu „Harry Potter und der Feuerkelch“, „Coldplay in Symphonie“ und „The Magic of Boney M“.

Nicht allen, der rund 50 Musikern ist die Fähigkeit gegeben, „vom Blatt“ zu spielen. Aber auch diejenigen, die die Musikstücke als „teilweise schwer und anspruchsvoll“ beurteilten, meinten: „Wir mussten halt proben und vor dem Konzert dann zweimal in der Woche als Kapelle zusammen üben.“ Für diese Leistung, alle Musiker auf Oberstufenniveau zusammenzubringen, erhielt Alexander Bücheler überwältigenden Applaus.

18 Jahre lang erster und dazwischen sieben Jahre Vizedirigent, Verantwortlicher für das Tenorregister, Schriftführer für den Förderverein, Kassierer für den Musikverein und aktiv bei allen Vereinsunternehmungen, das ist die Leistung von Alexander Bücheler. „Mehr an Ehrenamt geht beim besten Willen nicht“, meinte Egon Wohlhüter und da der Einsatz für die Blasmusik schon 1984 in der Heimatgemeinde Heudorf am Bussen begonnen hatte, wurde Alexander Bücheler für 40 Jahre mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief ausgezeichnet.

Für die Vilsinger betrüblich ist allerdings, dass Alexander Bücheler eigentlich das Dirigentenamt abgeben will, um selber in der Kapelle mitspielen zu können. Das verriet der Vereinsvorsitzende Lucas Fritz bei seiner Dankesrede. „Ich habe dem Verein aber kein Ultimatum gesetzt. Es ist mir für den Verein zu wichtig, dass ein passender Dirigent für einen geräuschlosen Übergang gefunden wird,“ sagte Alexander Bücheler.