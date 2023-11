Simone Schlesiger von der AOK beim Vorlesetag in Vilsingen

Beim zwanzigsten bundesweiten Vorlesetag, den die Stiftung Lesen, die Wochenzeitung „Die Zeit“ und die Deutsche Bahn initiierten, hat sich auch die AOK wieder erfolgreich beteiligt. Simone Schlesiger, AOK-Kundencenter-Leiterin aus Messkirch, die selbst in Vilsingen wohnt, las dabei im Kindergarten in Vilsingen vor. „Mit der Beteiligung am Vorlesetag wollen wir erreichen, dass Kindern mehr vorgelesen wird“, wird Markus Packmohr, AOK-Geschäftsführer, in einer Pressemitteilung zitiert.

Simone Schlesiger las aus dem Paul und Papa-Buch vor. In der Geschichte haben Paul und Papa unterschiedliche Meinungen zum Bagger vor der Haustür. Papa ärgert sich darüber, dass sein Parkplatz weg ist. Paul hingegen ist fasziniert von dem knallgelben Fahrzeug - und ist hellauf begeistert, als der Baggerfahrer ihn tatsächlich ans Lenkrad lässt.

„Es ist schön, dass wir auch in diesem Jahr wieder mit dabei waren und ich den Kindern etwas vorlesen konnte“, freut sich Simone Schlesiger. „Viele Eltern nehmen sich leider nicht mehr genügend Zeit fürs Vorlesen, dabei lieben die Kinder das so.“