Musikverein Vilsingen lädt zum Sommerfest

Das traditionelle Sommerfest des Musikvereins Vilsingen findet dieses Jahr am Sonntag und Montag, 23. und 24. Juli, auf dem Dorfplatz in Vilsingen statt. Geboten werden laut Ankündigung des Veranstalters unterhaltsame Blasmusik und eine große Auswahl an Speisen und Getränken. Außerdem gibt es erneut eine Cocktailbar, die an beiden Festtagen mit alkoholischen und nichtalkoholischen Gränken lockt.

In diesem Jahr lädt am Sonntag ab 11.30 Uhr der Bücherflohmarkt der Bücherei Vilsingen in der Pfarrscheuer zum Schmökern ein. Zudem steht für die kleinen Festbesucher eine Hüpfburg bereit, auf dem angrenzenden Spielplatz kann sich ausgetobt werden.

Zu sämtlichen Veranstaltungen ist der Eintritt frei. Das detaillierte Festprogramm finden Interessierte auf der Vereinshomepage unter www.mv–vilsingen.de