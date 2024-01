Musikverein Vilsingen lädt zum Jahreskonzert am Samstag

Der Musikverein Vilsingen lädt wieder zu seinem traditionellen Jahreskonzert ein. Mit rund 50 Musikerinnen und Musikern hat Dirigent Alexander Bücheler ein sehr anspruchsvolles und abwechslungsreiches Konzertprogramm einstudiert. Mit einer Mischung aus klassischen Werken, Programmmusik und einigem mehr spannen die Musiker wieder einen weiten Bogen an blasmusikalischer Vielfalt.

Der Musikverein freut sich schon darauf, das Konzertprogramm am kommenden Samstag, 13. Januar, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in der Keltenhalle in Vilsingen vielen Besucherinnen und Besuchern zu präsentieren und lädt recht herzlich. „Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich auch bestens gesorgt“, heißt es seitens des Vereins.

Weitere Informationen zum Musikverein Vilsingen auf www.mv-vilsingen.de.