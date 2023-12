Das schöne Wetter am Wochenende haben zahlreiche Menschen aus Vilsingen und der näheren Umgebung genutzt, um auf die Hof-Weihnacht von Müller’s kleiner Farm, Lisa’s Liebelei und der Firma Hotz zu kommen und sich noch mit handgemachten Weihnachtsgeschenken oder einem Weihnachtsbaum einzudecken.

Zahlreiche Familien sind extra wegen des in diesem Jahr eingeführten Polarexpress gekommen: Einem Traktor verkleidet als Zug mit einem Wagon, der die Vilsinger kostenlos aus dem Ort abgeholt hat. ,,Gerade für die Kinder ist das Zügle einfach super“, sagte eine Besucherin.

Hat sich der Markt im Jahr zuvor nur in einer landwirtschaftlichen Halle neben den Alpakas abgespielt, gab es in diesem Jahr einige zusätzliche Hütten aus Holz vor der Halle, sodass beim Markt sowohl am Samstag als auch am Sonntag eine gemütliche Atmosphäre gegeben war.