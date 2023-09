Michael Dreher vom Vilsinger Schützenverein hat bei den deutschen Meisterschaften der Sportschützen auf der Olympiaschießanlage in München mit der Luftpistole die Silbermedaille im Einzel und Bronze mit der Mannschaft gewonnen. Auf der Anlage in München–Garchin haben auch andere Vilsinger Schützen überzeugt.

Kondition ist gefragt

Am Samstagmorgen war der Hauptschießtag der Jugend. Bereits um 8 Uhr stand der Mehrkampf mit der Luftpistole an, um 10.40 Uhr folgte der Wettkampf mit der Sportpistole und nachmittags der Wettbewerb Luftpistole Standard. Bei drei Wettkämpfen an einem Tag war auch die Kondition der einzelnen Schützen gefordert.

Michael Dreher erreichte mit der Luftpistole Standard den zweiten Platz und damit die Silbermedaille. Paul Leute belegte den neunten Platz. Im Mehrkampf mit der Luftpistole belegte Michael Dreher den sechsten Platz.

Medaille auch mit dem Team

In der Disziplin Sportpistole schießt Michael Dreher für St. Peter im Schwarzwald. In der Einzelwertung der Männer belegte er in dieser Disziplin den elften Platz, in der Mannschaftswertung mit Nele Borrmann (2.) und Finja Bischofberger (12.; Jugend weiblich) holte sich Dreher seine zweite Medaille. Er gewann auf Rang drei Bronze.

In derselben Besetzung schossen sie am Freitagmorgen um 8 Uhr in der Disziplin Luftpistole für die Schützengesellschaft Göppingen. Mit der Mannschaft reichte es für einen guten fünften Platz. In der Einzelwertung belegte Michael Dreher ebenfalls den fünften Platz in der Altersklasse Jugend männlich. In der Jugend weiblich belegte Finja Bischofberger Rang zehn, Nele Bormann wurde 28.

Schon zu Beginn der Wettkampfwoche war Sylvia Reizner mit der Luftpistole bei Frauen III gestartet und hatte Platz 23 belegt.