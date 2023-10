Das lang erwartete Derby in der Oberliga Südwürttemberg zwischen dem SKC Vilsingen und der KSG Mengen-Sigmaringen hat einen klaren Sieger. Der Aufsteiger, die Gäste aus Mengen-Sigmaringen besiegten die etablierten Vilsinger mit 7:1, doch war das Spiel enger als es das Ergebnis zunächst aussagt. In der Frauen-Oberliga musste die SZ Zoller die erste Niederlage hinnehmen.

Oberliga Südwürttemberg: SKC Vilsingen ‐ KSG Mengen-Sigmaringen 1,0:7,0 (10,0:14,0; 3313:3356).

Das lang erwartete Zoller-Derby hielt, was es vor der Partie versprochen hatte. Dass beide Mannschaften dieselbe Heimbahn haben, verlieh dieser Partie einen besonderen Reiz. „Gastgeber“ SKC Vilsingen und Mengen-Sigmaringen lieferten sich eine Partie auf Augenhöhe. Zu Beginn nahmen die Vilsinger die Zügel in die Hand und stellten mit Martin Hack (571; 3:1/1) ihren stärksten Spieler an diesem Tag an den Start. Hack baute von Anfang an Druck auf seinen Gegner auf.

Sein Gegner Erwin Zatrici (534; 1:3/0) hatte Startschwierigkeiten und musste so den ersten Mannschaftspunkt den Vilsingern überlassen. Doch dann besiegte Holger Boden (554; 3:1/1) den Vilsinger Marcus Winter (548; 1:3/1), Winter hatte nach einer 167-Holz-Bahn seinen Gegner schon in Sichtweite, verlor ihn aber wieder aus den Augen, sodass Boden ausglich und die Wende einleitete. Am Ende lagen sechs Holz zwischen beiden.

Routinier schlägt Youngster

Zur Mittelpaarung hatte Vilsingen noch knapp 30 Holz Vorsprung. Die KSG drehte auf. Für die Wende sorgte der Tagesbeste Benjamin Sorg (586; 2:2/1) der gegen den Vilsinger Youngster Kevin Saad-Eddin (556; 2:2/0) immer in den entscheidenden Momenten zuschlug. Er holte den Punkt und machte 30 Holz gut.

Ein Duell bis zur letzten Kugel lieferten sich KSG-Spieler Dennis Nopper (567; 2:2/1) und Vilsingens zweiter Youngster Raphael Krog (559; 2:2/0). Um acht Holz hatte Nopper die Nase vorne. Vor der Schlusspaarung führte Mengen-Sigmaringen mit 3:1 und sieben Holz Vorsprung. Dies ins Ziel zu bringen war nicht einfach: Die Vilsinger boten im letzten Paar Patrick Winter (528; 2:2/0) auf, einen der stärksten Spieler der Liga. Er begann stark, doch er zog gegen Manuel Ardita (534; 2:2/1) den Kürzeren.

Vilsingen: Letzte Hoffnung erfüllt sich nicht

Vilsingens Hoffnung hieß nun Michael Hack (551; 0:4/0). Auch er spielte stark auf, doch sein Gegner im Trikot der KSG hieß Markus Bauknecht (581; 4:0/1), der derzeit unbesiegbar scheint. In einer hochklassigen Partie, in der alle Spieler gute Leistungen zeigten, stand am Ende 7:1 für die Gäste, die auch die beiden Punkte für die höhere Holzzahl einheimsten.

Frauen, Oberliga Südwürttemberg: SF Friedrichshafen ‐ SG Zoller 5,0:3,0 (15,0:9,0; 3096:3001).

Die Spielgemeinschaft aus Vilsingen, Mengen und Sigmaringen unterlag bei den ebenfalls ungeschlagenen Friedrichshafenerinnen. Doch viele SG-Spielerinnen blieben unter ihren Möglichkeiten. Erfreulich war das Ergebnis von Sylvia Lehleiter-Rösch (532; 2,5:1,5/1), die ihre Mini-Krise überwunden zu haben scheint. Rita Nopper (501; 2:2/1) spielte solide und punktete ebenfalls.

Doch die Gastgeberinnen drehten in der Mittelpaarung die Partie. Rosa Stroppel (466; 0,5:3,5/0) erwischte einen gebrauchten Tag, ebenso wie Nathalie Ardita (525; 1:3/0), die zwar recht solide spielte, gegen die Tagesbeste aber das Nachsehen hatte. Nicole Vidmar (458; 0:4/0) kam zu ihrem Debüt in der SG und ließ ihr Können aufblitzen. Der Trainingsrückstand war aber zu groß. Sabrina (523; 3:1/1) leistete nur noch Ergebniskosmetik.