Vilsingen

Förderverein Musikverein Vilsingen lädt zum Herbstfest

Vilsingen / Lesedauer: 1 min

Das Herbstfest des Fördervereins Musikverein Vilsingen findet wieder in der Keltenhalle in Vilsingen statt. Am Samstagabend, 14.

Veröffentlicht: 05.10.2023, 11:54 Von: sz