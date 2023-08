Viel Natur und Spaß mit dem kleinen Ball

Für die Golfjugend des Golfclubs Sigmaringen begannen die großen Ferien wieder mit dem Sommercamp vom 27. bis 30. Juli. 28 Kinder und Jugendliche hatten jede Menge Spaß unter freiem Himmel, da auch das Wetter seinen Teil zum Gelingen beitrug. Das Jugendbetreuerteam mit Ella Wolf, Denise Reisch und Uschi Kaltenbach hatte ein abwechslungsreiches Programm ausgetüftelt.

Am Vormittag wurden Golftechniken ebenso geübt wie Koordinations– und Ballistikerfahrungen gemacht, zum Beispiel beim Frisbeespiel, wo es auch darum ging, Luftströmungen zu erkennen und in die Flugbahn einzubeziehen. Eine kräftigende Mahlzeit um die Mittagszeit aus der Küche des Restaurants Belvedere war dringend nötig, doch schon in der kurzen Verdauungspause danach hielt es die meisten Kinder nicht mehr auf ihren Sitzen und sie drängten zum Fußball, Frisbee oder griffen zu den Golfschlägern. Denn am Nachmittag standen Turnierrunden an, für die es eine Tageswertung und einen Camp–Gesamtsieg gab. Selbst die Jüngsten, noch vor der Einschulung, maßen sich auf dem Kurzplatz und erkämpften Preise.

Zum Abschluss am Sonntag konnten sich alle nach dem Turnier noch am Eiswagen eine leckere Portion Eis abholen, ehe die Tagessieger vom Sonntag und — voller Spannung erwartet — die Besten der Gesamtwertung aller Tage geehrt wurden. Verlierer gab es eh keine, da nahezu alle ihr Handicap verbessern oder die Platzerlaubnis erringen konnten. Mit einem Pokal ausgezeichnet wurden: Frederic Börjes, Mats Reisch und Levin Klink. Zum Abschied am Sonntag kam schon von einigen die Frage auf: Wann ist das nächste Jugendcamp des Golfclubs Sigmaringen?