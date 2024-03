Versammlung Feuerwehr Veringenstadt

Die jährliche Versammlung der Feuerwehr Veringenstadt wurde mit den Worten : „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ des Kommandanten Michael Holdenried eröffnet. Zahlreiche aktive Kameraden, Kameraden der Altersabteilung und Bürgermeister Rautenberg, der stellvertretende Kreisbrandmeister Marcus Siber und der stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Jürgen Bossert, sowie Armin Reck vom DRK Veringenstadt-Hettingen waren anwesend, um das vergangene Jahr zu reflektieren.

Die Versammlung begann mit einer Gedenkminute für die verstorbenen Kameraden.

Anschließend gab Kommandant Holdenried einen umfassenden Überblick über die aktuellen Mitgliederzahlen der Feuerwehr. Zum Ende des Jahres 2023 zählte die Feuerwehr Veringenstadt insgesamt 54 aktive Mitglieder, davon 40 in Veringenstadt und 14 in Hermentingen. Zusätzlich gab es 16 Mitglieder in der Altersabteilung sowie 14 Mitglieder der HvO-Gruppe und vier Notfallseelsorger.

Das vergangene Jahr war geprägt von 24 Einsätzen, die von der Feuerwehr geleistet wurden. Darunter fielen 20 technische Hilfen, zwei Überlandhilfen sowie zwei weitere Einsätze unterschiedlicher Art. Zusätzlich wurden fünf Sicherheitsbrandwachen durchgeführt.

Neben den Einsätzen standen auch umfangreiche Übungen auf dem Programm. Es wurden neun Abteilungsproben in Veringenstadt, zwölf Abteilungsproben in Hermentingen sowie zahlreiche Gruppenproben und Sonderproben durchgeführt. Auch die Ausbildung der Feuerwehrmitglieder wurde intensiv vorangetrieben, wobei insgesamt 14 Lehrgänge und Schulungen besucht wurden.

Nach den Ernennungen und Beförderungen wurden Josef Ritter (H), Erwin Bögle (VS) und Karl Haug (H) in die Altersabteilung verabschiedet.

Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre aktiven Dienst erhielten Johannes Mayer (VS) und Manuel Wessner (VS).

Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Dienst erhielten Markus Schultze (VS) und Andreas Stauß (VS).

Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre aktiven Dienst erhielt Dieter Wessner (VS).

Die Feuerwehr-Ehrenspange des KFV Sigmaringen e. V. erhielt Erhard Knaus für seine langjährige Tätigkeit als Schriftführer der Abteilung Hermentingen.

Die Feuerwehr Veringenstadt blickt somit auf ein ereignisreiches Jahr zurück und ist bereit, sich den kommenden Herausforderungen zu stellen.