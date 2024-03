Verleihung der Sportabzeichen des TSV 1848 Bad Saulgau

Bis auf den letzten Platz gefüllt war der Saal im Stadtforum, als die im vergangenen Kalenderjahr erworbenen Sportabzeichen verliehen wurden. Werner Beller, der zusammen mit seiner Frau Roswitha das Sportabzeichen-Team des TSV leitet, konnte drei Ehrengäste begrüßen: den Bürgermeister der Stadt Bad Saulgau, Raphael Osmakowski-Miller, Christina Bühler, die Sportabzeichen-Referentin des Sportkreises Sigmaringen und den 1. Vorsitzenden des TSV Bad Saulgau, Martinus Blaser. In ihren Grußworten wurde die große Wertschätzung für das Sportabzeichen-Team deutlich, dem außerdem Steffi Weishaupt, Edwin Brillisauer und Jens Hötzsch angehören. Bei Bedarf werden sie von Sybille Beutter und Moritz Heinen unterstützt.

Die Verleihung der Urkunden sowie der Abzeichen in Gold, Silber oder Bronze nahmen die drei Ehrengäste abwechselnd vor. Insgesamt hatten 83 Jugendliche und 62 Erwachsene die Bedingungen für dieses Ehrenzeichen der Bundesrepublik Deutschland erfüllt. Alle wurden mit großem Applaus gewürdigt, wobei vor allem die Mitglieder der Schwimmabteilung für tolle Stimmung sorgten. Mit 37 Mitgliedern hatten sie das Sportabzeichen abgelegt und erhielten dafür eine Sonderurkunde. Der Schützenverein Wolfartsweiler folgte in dieser Wertung mit 13 Personen auf dem 2. Platz.

Auffällig ist in Bad Saulgau die Anzahl der Personen, die das Sportabzeichen schon sehr häufig erworben haben. Bei den aktuellen Teilnehmerinnen steht Siegrid Breitenfeldt mit insgesamt 52 Prüfungen an der Spitze, vor Sybille Beutter (46), Brigitte Netzer (39) und Eva Brillisauer (36). Bei den Männern führt Norbert Fürst aus Herbertingen (49) die Liste an, ihm folgen Werner Beller (44), Moritz Heinen (37) und Edwin Brillisauer (36).

Außerdem erhielten 15 Familien, die mit mindestens drei Mitgliedern aus zwei Generationen erfolgreich teilgenommen hatten, eine zusätzliche Urkunde - die höchste Zahl im Landkreis.

Das Jahr der Olympischen Sommerspiele könnte für viele ein Anreiz sein, sich mit dem Erwerb des Sportabzeichens vermehrt körperlich zu betätigen. Jeder hat dabei die Chance, die Auszeichnung in Gold, Silber oder Bronze zu „erkämpfen“.