Da die Unfallzahlen immer wieder zeigen, wie wichtig dieses Thema für alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere für die jüngsten unter ihnen ist, hat die Verkehrserziehung am Walter Knoll Schulverbund einen hohen Stellenwert. Im Schuljahresverlauf werden deshalb verschiedene Themen zur Verkehrserziehung aufgegriffen und mit den Kindern und Jugendlichen bearbeitet, um vor allem sie vor Unfällen zu schützen.

So gab es auch in diesem Schuljahr für die Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen ein Training zum richtigen Verhalten an der Bushaltestelle und im Schulbus, durchgeführt von Kollegen des Schulverbundes in Zusammenarbeit mit der Polizei Sigmaringen und dem Busunternehmen Frankenhauser aus Bad Saulgau.

Wie verhalte ich mich richtig an der Bushaltestelle und im Bus? Welche Folgen kann eine Schubserei haben? Was kann alles passieren?

Diese und weitere Fragen wurden zuerst in einem theoretischen Teil besprochen, später ging es dann an die Bushaltestelle, wo schon der Bus für die praktischen Übungen bereitstand.

Mit Hilfe von „Theo“, einer Übungstonne, wurde gezeigt, welche Folgen es haben kann, wenn Sicherheitsabstände an der Haltestelle nicht eingehalten werden oder jemand auf die Fahrbahn springt. Und was passiert mit dem Fuß, wenn der Bus darüber rollt? Für dieses Experiment musste eine Kartoffel im Schuh herhalten und das Ergebnis zeigte sehr deutlich, was mit einem Fuß geschehen würde.

Im Bus ging es dann um die Sicherheitseinrichtungen und den Umgang damit. Insgesamt war es ein gelungenes Projekt, was hoffentlich dazu beiträgt, Unfälle zu vermeiden.

An dieser Stelle auch noch ein herzliches Dankeschön an Stefanie Keßler von der Polizei Sigmaringen und an das Busunternehmen Frankenhauser, welches dieses Training bereits seit fünfzehn Jahren unkompliziert und kompetent unterstützt!