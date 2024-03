Zuschuss für Verein der deutschen Schäferhunde

Der Verein für deutsche Schäferhunde, Ortsgruppe Veringenstadt, hat einen städtischen Zuschuss über 10.900 Euro beantragt, da die Heizung im Vereinsheim ausgetauscht werden muss. Zudem muss der Holzgiebel am Gebäude saniert werden. Mit 18 Mitgliedern ist der Verein zwar relativ klein, aber doch seit 54 Jahren als Verein konstant und aktiv.

Der Vorsitzende Lothar Frey plädierte in seinem Schreiben für die Bezuschussung und argumentierte mit der Strahlkraft über Veringenstadt hinaus. In der Vergangenheit habe beispielsweise die deutsche Meisterschaft in Veringenstadt in der Kategorie Bundesfährtenschäferhund stattgefunden.

Die Verwaltung schlug dem Gremium die Gewährung von 2000 Euro Zuschuss vor. In der Aussprache brachte Siggi Hagg den Vorschlag ein, dass man, in Anlehnung an das vereinsübliche Prozedere, 20 Prozent der Kosten übernehme mit der Deckelung auf 2.000 Euro. Diesem Vorschlag schloss sich die Mehrheit der Räte an.