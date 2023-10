Wieder Martinimarkt in Veringenstadt

Der traditionelle Martinimarkt „Im Städtle“ von Veringenstadt findet wieder am Samstag, 4. November, statt. Ab 8 Uhr morgens präsentieren die Händlerinnen und Händler an zahlreichen Marktständen ihre Waren den Besuchern. Von Unterwäsche über Spielsachen, Schmuck bis hin zu Lebensmitteln bietet der Martinimarkt für jeden Geschmack etwas. Die Nandihöhle ist ab 6 Uhr morgens zum Frühstück und Mittagessen geöffnet. Weitere Vereine bieten ebenfalls Gutes für den Gaumen an, heißt es in der Pressemitteilung. .