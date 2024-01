Das Jubiläumsringtreffen zum 40. Bestehens des Alb-Lauchert-Narrenrings in Veringenstadt, gemeinsam ausgerichtet von der Narrenzunft Veringenstadt und der Narrenzunft Glecklesbender Veringendorf, wurde zum großen närrischen Fest mit vielen Besuchern beim Umzug am Sonntag.

Kälte schreckt Zuschauer am Freitag ab

Bereits am Freitagabend begann das närrische Wochenende mit dem Nachtumzug und anschließender Party im großen Festzelt in Veringenstadt. Aufgrund der klirrender Kälte waren zwar am Freitag nicht allzu viele Zuschauer da, aber dafür säumten am Sonntagnachmittag umso mehr Besucher den Straßenrand.

So ein netter Reim

Zwar war es immer noch kalt, jedoch verwöhnte strahlender Sonnenschein die Gäste und die Narren. „Die eisigen Temperaturen machen den Narren nichts aus, wir gehen trotzdem gerne raus“, reimte ein Narr beim Zunftmeisterempfang.

Ringabend mit vielen Gästen

Doch der Reihe nach: Der festliche Ringabend am Samstag stand ganz im Zeichen der 15 Alb-Lauchert Ringzünfte und des Jubiläums. Die beiden gastgebenden Zunftmeister Jürgen Wizl aus Veringenstadt und Christian „Hugo“ Eisele aus Veringendorf, die Schirmherren Bürgermeister Maik Rautenberg und Ortsvorsteher Michael Witte begrüßten die Narren im voll besetzten Zelt in bester Laune. Ringpräsident Anton Blau meinte, dass nach dreijähriger Pause und einem kleinen Treffen im vergangenen Jahr endlich wieder ein richtiges Ringtreffen gebe.

Das war auf der Bühne geboten

Die Moderatoren des Abends, Marianne Ahrens und Daniel Brehm, kündigten galant die Auftritte an. Eröffnet wurde der Abend durch die Binger Tanzgarde, die lautstark von den Benger Schneppern angefeuert wurde. Weitere Tanzauftritte folgten durch Frohnstetter Narren, den Benzinger Gardetänzerinnen, und dem Männerballett aus Hörschwag. Die beiden Tänze der Zunftmeister des Alb-Lauchert Rings und des Veringendorfer Männerballetts waren beide eine Augenweide der ganz besonderen Art.

Stimmung garantiert

Musikalische Stimmungsgaranten durch die Hexenmusik aus Hettingen, die Inneringer Guggenmusik und die Hannäbler Gugga aus Ebingen hielten die Stimmung mit ihren Auftritten konstant hoch. Für die weitere musikalische Unterhaltung sorgte die Band „Two and a half band“.

Der Pfarrer gibt was aus

Der Sonntag begann mit dem Gottesdienst, den Pfarrer Edwin Müller mit den Narren feierte. „Ich sammle heute nicht ein, sondern ich verteile etwas“, sprach der Pfarrer und verteilte Gummibärchen an die verblüfften Narren. Ebenso wurde das Ringlied in der Kirche gesungen. Das habe es bisher noch nie gegeben, meinte Ringpräsident Anton Blau, dem es fast die Sprache verschlug. Ein schöner Auftritt der Zunfträte, bei dem die beiden Zunftmeister Wizl und Eisele, aber auch Bürgermeister Rautenberg und Ortsvorsteher Witte ihr Fett abbekamen, rundete den Zunftmeisterempfang ab.

Mit 62 teilnehmenden Zünften und gut 5000 Hästrägern schlängelte sich der Narrenwurm durch das Städtle Richtung Festzelt, wo nochmal kräftig gefeiert wurde.