Viele Ehrenamtlich packten beim Kalkofen mit an

Seit dem Bau der Grillstelle und der Überdachung des Kalkofens im Jahr 1975 durch den Albverein Veringenstadt wurden lediglich kleinere Erhaltungsmaßnahmen getätigt, weshalb dieser sich in einem desolaten Zustand befand und nicht mehr in Benutzung war, so die Stadt Veringenstadt in einer Pressemitteilung.

Einen ersten Anlauf zur Sanierung wurde von der Stadt Veringenstadt im Jahr 2019 genommen. Jedoch überstieg dies trotz möglicher Zuschüsse die finanziellen Mittel bei weitem. Nun, im Jahr 2023, erklärten sich auf Initiative des Tennisvereins Veringenstadt weitere Ehrenamtliche der Feuerwehr Veringenstadt, des Fußballvereins Veringenstadt sowie der Jugendgruppe bereit, einen Großteil der Maßnahme unentgeltlich und mit eigenem Arbeitsgerät zu stemmen.

Die Überdachung wurde neu gelattet und eingedeckt, die Seitenwände erneuert, die alten Holzbänke durch eine Garnitur und Bänke aus Beton ersetzt. Außerdem wurde der Betondeckel des Schornsteins des Kalkofens repariert sowie eine Grillstelle außerhalb des Kalkofens erstellt.

Einzige Fremdleistungen waren die Anfertigung von Hölzern, Blechen, Betonmöbeln, Schau- und Infotafeln - die die Historie zur Kalkbrennerei dokumentieren - sowie das Herstellen der dazugehörigen Pfostenfüße.

„Es freut mich, dass mit dem sanierten Kalkofen wieder ein beliebter offener Treffpunkt geschaffen wurde.“, sagte Bürgermeister Rautenberg bei einem Helferfest und sprach Lob und Dank an alle Beteiligten aus. Einen Dank richtete er an die Firma Rukwid für die Holzbauarbeiten, Andreas Schmid für die Baggerarbeiten sowie Peter Steinhart für die Rüttlerarbeiten, die zum Teil kostenlos durchgeführt wurden. Ein weiterer Dank gilt den gespendeten Materialien: Firma Ludwig Dobler für die Bleche und Hartwig Sontheim für die Hackschnitzel. Die Firma Martin Baur rechnete den benötigten Schotter zum Sonderpreis ab. Die größte Spende ging von der Firma Fensterle aus Ertingen ein, welche die kompletten Betonmöbel im Gesamtwert von rund 2000 Euro stifteten. Ein abschließender Dank geht an Monika Geiselhart vom gleichnamigen Atelier aus Reutlingen für die künstlerische Gestaltung der Schau- und Infotafeln, so der Bürgermeister.

Der gemeindefinanzierte Materialaufwand lag im Rahmen der 6000 Euro.