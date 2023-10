Es ist eine Premiere: Zum ersten Mal im 40-jährigen Bestehen des Alb-Lauchert-Rings veranstalten zwei Zünfte gemeinsam das jährliche Ringtreffen. Die Narrenzunft Veringenstadt und die Narrenzunft Glecklesbender Veringendorf wären eigentlich 2022 und 2023 nacheinander Ausrichter gewesen.

Pandemie verschiebt Austragung

Aufgrund der Pandemie hat sich der Zeitplan verschoben. „Da kam dann der Gedanke auf, dass wir es zusammen machen“, sagt Petra Bosch vom Vorstandsteam der Narrenzunft Veringenstadt.

Empfohlene Artikel Liveblog So hat der Kreis Sigmaringen den Schmotzigen gefeiert q Kreis Semerenga

Für beide Vereine sei es einfacher gewesen, gemeinsam das Narrentreffen, das vom 12. bis 14. Januar 2024 in Veringenstadt gefeiert wird, auszurichten. Die Vorstände hätten wenige Bedenken gehabt, das Treffen zusammenzulegen.

„Es gab aber ein paar Mitglieder, die deswegen ein bisschen verschnupft waren“, so Christian Eisele, Vorsitzender der Glecklesbender. Diese haben sich allerdings von dem Konzept überzeugen können.

Kosten teilen die Vereine auf

„Wir mussten aber eine GbR gründen, sonst hätten wir ein Problem bei der Abwicklung der Rechnungen gehabt“, so Bosch. „Veringen on Fire“ heißt die Gesellschaft bürgerlichen Rechts und soll auch das Motto für das Ringtreffen sein.

Die Kosten für das Ringtreffen tragen die Vereine je zur Hälfte. „Die meisten Kosten kommen erst hinterher“, so Bosch und werden durch die GdR bezahlt. Was übrig bleibt, geht wieder an die Vereine.

Seit über einem Jahr planen die Zünfte das Treffen. Die großen Aufgaben, wie Lieferanten aussuchen, Einladungen verschicken und das Festzelt bestellen, sind bereits erledigt. Nun, etwa drei Monate vor dem Fest, „geht es ins Detail“, sagt Schriftführer Heiko Haug von den Glecklesbender.

Wir rechnen mit 420 Arbeitsstunden insgesamt und denken, dass wir circa 200 Leute dafür brauchen. Petra Bosch

Dazu haben die Narren Mitte Oktober ihre Mitglieder zu einer Versammlung geladen, um sie über den Stand der Vorbereitungen zu informieren und darüber, wo weitere Helfer benötigt werden. „Wir rechnen mit 420 Arbeitsstunden insgesamt und denken, dass wir circa 200 Leute dafür brauchen“, so Bosch. Über das Amtsblatt wurde auch die Bevölkerung aufgerufen, sich beim Ringtreffen zu engagieren.

Vorkehrungen gegen K.O.-Tropfen

In diesem Jahr waren K.O.-Tropfen ein großes Thema bei der Fasnet und beim Ringtreffen der Oberschwäbischen Narrenzünfte in Gammertingen. Die Veringer Narren bereiten sich proaktiv darauf vor, wie sie mit möglichen Vorfällen umgehen können.

Sie weisen mit der Bundeskampagne „Nachtsam. Mit Sicherheit besser feiern“ auf die Gefahr von K.O.-Tropfen hin. Es soll Durchsagen geben, „damit die Leute mit offenen Augen durch das Zelt gehen“, so Eisele. Mit dem DRK hat bereits ein Vorgespräch stattgefunden, damit die Verantwortlichen wissen, was Anzeichen von K.O.-Tropfen sind und wie sie entsprechend reagieren können.

Das Ringtreffen findet traditionell vier Wochen vor der Hauptfasnet statt. Kurz nach Neujahr, am zweiten Januar, beginnen die Aufbauarbeiten für die Narren. Am sechsten Januar fällt der Startschuss mit dem Häsabstauben im Narrenmuseum in Hettingen.

Der Ringabend ist wie ein großer Familientreff. Christian Eisele

Am Freitag, 12. Januar, beginnt das eigentliche Ringtreffen mit dem Empfang der Zunftmeister und einem anschließenden Nachtumzug. Dazu erwarten die Zünfte etwa 2500 Narren und 1000 bis 1500 Zuschauer. „Der Ringabend ist wie ein großer Familientreff“, sagt Eisele. Beim Ringumzug am Sonntag sollen 5000 Narren durch die Straßen ziehen.