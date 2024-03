Die Bürgerinnen und Bürger in Veringenstadt können sich ab dem 20. März über ein Nachrangdarlehen am Windpark der EnBW beteiligen. Solche Darlehen sind Kredite zur Finanzierung von Unternehmen.

EnBW bietet Zinssatz von 5,25 Prozent

Seit Ende Februar 2023 ist die Anlage in Betrieb und speist Strom in das Netz. Für Beträge von mindestens 500 bis maximal 10.000 Euro und einem festen Zinssatz von 5,25 Prozent pro Jahr können sich die Veringer finanziell an der Anlage beteiligen, so die EnBW in einer Pressemitteilung. Die Laufzeit beträgt sieben Jahre.

Mit einer installierten Leistung von vier Megawatt erzeugt die Anlage in Veringenstadt Ökostrom für etwa 2.500 Vier-Personen-Haushalte, wodurch sich laut EnBW jährlich etwa 6.500 Tonnen CO2-Emissionen vermeiden lassen. Beteiligen können sich alle vollgeschäftsfähigen Privatpersonen, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde Veringenstadt haben.

Auch Personen mit Meldeanschrift, Zweitwohnsitz, gewerblichen Aktivitäten oder freiberuflichen Tätigkeiten in der Gemeinde sind zur Teilnahme berechtigt. Wie andere Investitionen auch unterliegt die Beteiligung mit dem Nachrangdarlehen risiken. Im schlimmsten Fall können Investoren ihr eingesetztes Kapital verlieren, sollte die EnBW pleite gehen.

So viele Darlehen können geschlossen werden

Die Zins- und Rückzahlungsansprüche sollen aus der Erzeugung elektrischer Energie und dem Verkauf des dadurch erzeugten Stroms erfolgen. Insgesamt können Verträge für 800 Darlehen für den Windpark geschlossen werden, da die EnBW die Emissionssumme auf 400.000 Euro festgelegt hat. Die Mindestsumme, die ein Anleger einbringen muss, sind 500 Euro.

Wir gehen davon aus, dass die 400.000 Euro erreicht werden. Miriam Teige

Die Zeichnungsphase für das Nachrangdarlehen beginnt am 20. März dieses Jahr und läuft, bis das Emissionsvolumen von 400.000 Euro gezeichnet ist, längstens jedoch bis zum 16. April. „Wir gehen davon aus, dass die 400.000 Euro erreicht werden“, so Miriam Teige, Pressesprecherin der EnBW, auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

„Mit dem überhaupt ersten Windrad im Laucherttal tragen wir in Veringenstadt aktiv zur Energiewende im Land bei. Gleichzeitig stellt es eine zusätzliche Einnahmequelle für unsere Gemeinde dar, von der auch die Bürgerinnen und Bürger schlussendlich profitieren. Mit dem Nachrangdarlehen können unsere Bürgerinnen und Bürger aber nun auch direkt am finanziellen Erfolg der Anlage teilhaben“, so Veringenstadts Bürgermeister Maik Rautenberg.

Aktuell besteht der Windpark im Gewann Bol/Alter Hau aus einer Anlage. Der Betrieb der Anlage ist auf mindestens 25 Jahre ausgelegt. Zwei weitere an dem Standort befinden sich gerade in der Genehmigungsphase. Der Energieversorger und die Stadt planen zudem weitere Windräder.

In welcher Form werden wir zu gegebener Zeit mit der Stadt Veringenstadt gemeinsam besprechen. Miriam Teige

Auch hier sei eine Bürgerbeteiligung geplant, so Teige. „In welcher Form werden wir zu gegebener Zeit mit der Stadt Veringenstadt gemeinsam besprechen“, schreibt sie.

Über die digitale Bürgerbeteiligungsplattform können interessierte Anwohner die gewünschte Investitionssumme online zeichnen. Informationen dazu gibt es unter www.buergerbeteiligung.enbw.com